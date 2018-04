Inno 90 - technovéčko z jiného světa v Čechách

Na český trh přicházejí dva zbrusu nové modely od korejského výrobce Innostream, který je nejspíš pro většinu čtenářů velkou neznámou. Innostream však není v oboru žádným nováčkem, jeho portfolio GSM telefonů již čítá něco kolem patnácti kusů.

Jako první jsme vám před časem představili vysouvací model Inno 55. Zajímavě zpracovaný telefon se nám docela líbil, i když jej trápí několik mušek. V dnešní minirecenzi si představíme levnější z dvojice dostupných modelů – stříbrné véčko Inno 90. To pravděpodobně nezaujme žádného uživatele ohromující výbavou ani vyváženým designem. Jedná se ovšem o velmi originální telefon s exotickým původem a jeho techno image může zaujmout.

Vzhled – ohraná písnička

Na první letmý pohled vás nové Inno opravdu ničím zvláštním nezaujme. Podobných stříbrných véček jsme měli možnost vidět už desítky, zejména od Samsungu. Na druhou stranu telefon je vyroben z kvalitního materiálu a v tomto směru mu nelze nic vytknout. Nikde nic nevrže, neviklá se a přístroj snadno otevřou jednou rukou i méně šikovní uživatelé. Při svých rozměrech 86 x 46 x 26 milimetrů a hmotnosti 88 gramů působí poměrně bytelně a i pevnost kloubu je na vysoké úrovni.

Celkový dojem dost kazí netradičně vystouplý tvar baterie na zadní straně telefonu. Kdyby tento neestetický prvek byl vykoupen větší výdrží , tak by se to dalo ještě pochopit, ale není tomu tak. Použitý akumulátor Li-Ion o kapacitě 680 mAh vydrží při běžném provozu zhruba 2,5 dne, což není žádná sláva. Výhodou je, že se nabíjí vcelku rychle. Příjemnou funkcí je i procentuelní zobrazení stavu dobití baterie na displeji.

Přední části telefonu dominuje vnější displej ohraničený dekorativním prstencem, který se v závislosti na právě probíhané činnosti může rozsvítit až sedmi různými barvami. Pokud by vám tato funkce nepřišla zrovna užitečná, tak vězte, že ji lze vypnout. Čočka fotoaparátu je umístěna v levém dolním rohu hned vedle externího reproduktoru.

Dalším, zepředu zvlášť výrazným prvkem je anténa. Ta bohužel není integrovaná, což v dnešní době považujeme za standard. Na levém boku se nachází gumovou krytkou chráněný konektor pro připojení sluchátek a dvě funkční klávesy. Pomocí nich lze regulovat hlasitost během hovoru, nebo ovládat fotoaparát pokud je telefon zavřený. Spodní hrana je tradičně vyhrazena pro datový a nabíjecí konektor. Na zadní části opravdu nelze přehlédnout již výše zmiňovaný kryt baterie s logem výrobce.





V otevřeném stavu vám Inno ještě více připomene některé oblíbené modely z portfolia Samsungu. Numerické klávesy zabírají přibližně dvě třetiny plochy vyhrazené klávesnici. Tlačítka jsou sice plochá, ale zároveň dostatečně veliká, takže s psaním nebudete mít problémy. Nad numerickou částí najdeme tlačítka pro ovládání hovorů, kontextové klávesy a ovládací stříbrný kruh s potvrzovací klávesou uprostřed. Celá klávesnice je pěkně podsvícená, na výběr je červená, modrá a fialová barva.

Displej – asijská kvalita

Když otevřete nové Inno, tak se na vás rozzáří jedenáctiřádkový TFT displej o velikosti 128 x 160 pixelů, který je schopen zobrazit až 262.000 barev. Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Stejně jako jeho větší bratříček patří k tomu lepšímu, na co lze na našem trhu koukat. Jediné, co se zde dá vytknout, je, že displej po chvilce nečinnosti úplně zhasne. V praxi to znamená, že nevidíte ikonky zobrazující přijatou zprávu, zmeškaný hovor nebo hodiny, pokud dlouze nepodržíte nějakou klávesu.

Na úvodní obrazovce se pomocí levé kontextové klávesy dostanete do menu. Stiskem jednotlivých směrů ovládacího kroužku můžete rychle aktivovat fotoaparát, zahrát si jednu ze čtyř nabízených her, prohlédnout doručené zprávy, nebo zobrazit menu Moje nabídka. V něm je možno nastavit například rychlé psaní nové zprávy, kalendář, přístup do hlasové schránky a další funkce.

Na úvodní obrazovce funguje středová potvrzovací klávesa jako zkratka na wapový portál, dále v menu již funguje její potvrzovací funkce. Samotné menu telefonu ničím novým nepřekvapí, což je v podstatě i výhoda, protože se v něm budete od začátku pohybovat jako ryba ve vodě. Ikonky jsou klasicky uspořádány ve trojicích pod sebou a zvolením jedné z nich se dostanete dále do textových podmenu.

Telefonování - nic neohromí

Do adresáře, který je schopen pojmout až 500 záznamů, se lze rychle dostat stiskem pravé kontextové klávesy na úvodní obrazovce. Ke každému kontaktu můžete přiřadit až tři telefonní čísla, e-mail a fotografii. Pokud má fotka správnou velikost (94 x 16 pixelů), zobrazuje se při příchozím hovoru i na vnějším displeji. Kontakty si můžete setřídit až do osmi různých skupin. Pět je z nich pevně nadefinovaných. Adresář je velice přehledný, mezi jednotlivými skupinami lze přepínat pohybem do strany a vyhledávání kontaktů usnadňuje stisk prvního písmena.

Inno 90 disponuje sedmi různými profily, které by měli stačit opravdu každému. Na příchozí volání vás upozorní jedna z 54 dostupných polyfonních melodií (64 hlasů). Pokud by vám ani tento výběr nestačil, můžete si složit vlastní melodii pomocí skladatele, který je skutečně povedený. Vibrace jsou dnes již samozřejmostí.

Zprávy – T9 nebo utrpení

Při psaní SMS telefon stále tvrdošíjně předsouvá režim T9, který nelze trvale vypnout. Pokud nejste příznivci automatického psaní, budete asi nemile překvapeni tempem psaní zpráv, které je mírně řečeno pomalé. Přístroj občas prostě nezaznamená stisk klávesy a tak se psaní textovek stává spíše utrpením. Jestliže T9 běžně používáte, nebudete mít s rychlostí smskování žádný problém. Jelikož nám Inno T9 vehementně vnucuje, docela nás zarazila nemožnost ukládání vlastních výrazů do slovníku. Délka zprávy může být až 1064 znaků a do paměti se jich vejde rovných 100. Nechybí ani podpora MMS a potěší i e-mailový klient, který umožňuje ovládat až 8 různých schránek.

Organizace a data – vše co je potřeba i něco navíc

Nezbytný budík je zde precizně zpracovaný. Vzbudí vás pouze ve vybraných dnech, umožňuje nastavit počet opakování a interval mezi nimi. Můžete si vybrat melodii, která vám bude po ránu nejpříjemnější. Do pěkně zpracovaného kalendáře se vejde až 100 upomínek. Kromě standardních položek Inno nabízí tzv. Denní hlášení. Tato funkce vám zobrazí, v kolik daný den budete vstávat a jaké máte naplanované schůzky. Biorytmus vám napoví, jestli není lepší zůstat doma. Mezi další užitečné funkce patří kalkulačka, stopky, diktafon a převodník měn. Telefon podporuje také GPRS třídy 10 (4+2), pro připojení k počítači se nabízí pouze datový kabel.

Zábava

Integrovaný VGA fotoaparát nabízí kromě rozlišení 640 x 480 i několik menších formátů. V menu můžete nastavovat jas, kontrast, zoom, samospoušť a zvuk závěrky (lze zcela vypnout). Další možností je focení série tří snímků a na výběr je několik různých šablon. Chybí noční mód, takže kvalita fotek při slabém osvětlení vás příliš neoslní. Kamera umožňuje i nahrávání videa, které je beze zvuku a limitované délkou 20 s.

Proč ho koupit? Exotický původ

Dobré zpracování

Netradiční prvky Proč ho nekoupit? Podivný design

Vysoká cena

Průměrná výbava Kdy? už je v prodeji Za kolik? 6 500 Kč

Pro hračičky jsou v telefonu k dispozici čtyři hry – plošinovka Dobrodruzi z prérie, střílečka Vesmírní vojáci, arkáda Chycen! a autíčka Rallye. Další hry si bohužel nestáhnete, protože přístroj nepodporuje Javu.

Verdikt

Inno 90 se rozhodl na nášem trhu prodávat Deltamobil a cenu stanovil zhruba na 6500 Kč. Za tuto cenu se dá u stejného prodejce pořídit například Samsung E600, který sice nedisponuje tak kvalitním displejem, ale oproti Innu má navíc třeba infraport a netrápí ho tolik chybiček.



Máte rádi véčka? Chcete být za všech okolností originální? Pokud kladně odpovíte na obě tyto otázky a jste ochotni překousnout těch pár mušek, které Inno 90 bezpochyby má, můžete vzít při výběru tento mobil v úvahu.

Fotogalerie