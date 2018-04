InkLink – digitální psaní a kreslení (2)

, aktualizováno

Dokončení velké recenze rozpoznávacího systému InkLink od firmy Seiko. Aneb speciálním perem píšete po listech papíru a vše, co nakreslíte, se ihned přenáší do PDA. Tyto data se pak synchronizují se stolním PC, kde se dají tisknout, měnit, exportovat do souborů JPG atp.