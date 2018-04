IniPluck - další pomocník ke správě Pluckeru

Mnoho uživatelů populární služby na serveru Avantgo.com se ze známých důvodů bude pravděpodobně poohlížet po jiné možnosti, jak číst své oblíbené weby na Palmu. Jednou z možností je využít freewarový Plucker. Včerejší článek vám pomohl s konfigurací, dnes si ukážeme, jak spravovat jednotlivé databáze jednodušším způsobem než ruční editací souborů plucker.ini. Předpokladem je nainstalovaný plucker pro Windows (Plucker-1.1.11SR1.exe).

Po stažení 640 kB programu z adresy http://www.elka.cz/inipluck/, uložení do libovolného adresáře a spuštění se zobrazí základní okno.

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme nadefinovanou žádnou databázi, je seznam v levé části prázdný. Nyní máme v podstatě dvě možnosti:

buď si pro každou oblíbenou URL adresu založit samostatnou databázi, kde si můžeme nastavit jednotlivé parametry dle libosti

nebo si vytvořit tzv. portál, což je jedna hlavní HTML stránka s odkazy na oblíbené weby

Popíšeme si oba způsoby.

První způsob - založení databáze

Pro ukázku si vytvoříme databázi pro stránku palmare.cz. Klikneme na první ikonu zleva, případně vybereme z menu DATABASE příkaz NEW nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl+N. Do dialogového okna zadáme název databáze, tedy např. Palmare (pozor - název nesmí obsahovat mezery) a po potvrzení máme vytvořenou databázi. Po kliknutí na její název v seznamu vlevo se načtou základní parametry do pravé části okna. Jednotlivé parametry jsou popsány v třídílné recenzi Martina Bodláka, proto popíšu jen ty nejdůležitější, které je třeba nastavit:

Bit Depth of the Images - nastavení barevné hloubky stahovaných obrázků (pokud obrázky nechceme, zvolíme No images)

Document name - pod tímto názvem dokument najdeme v Palmu - zadáme zde Palmare

Filename for document - název souboru, který bude vytvořen - zadáme zde pl-palmare

Home URL - URL adresa stránek - zadáme zde http://www.palmare.cz/avantgopda_v2.html?clankyzahlavi=1&

zpravy=1&kolik_aktualit=1&kolik_perlicek=1&kolik_tipu=1&kolik_faq=1&kolik_emailu=1&clanky_dnes=1

&kolik_clanku_tyden=1&kolik_clanku_zamesic=0&obrazky=1&televize_dni=3&televize=3

Max depth - úroveň vnoření - zadáme 2

close windows on exit - pokud je zatrženo, dojde k automatickému zavření okna po stažení

Po nastavení parametrů stiskneme SAVE a můžeme stahovat pomocí tlačítka se zeleným "dudlíkem", případně z menu DATABASE příkazem HOTSYNC. Pokud je vše v pořádku, otevře se DOS okno podobné tomuto:



Po ukončení najdete ve svém instalačním adresáři soubor pl-palmare.pdb.

Druhý způsob - vlastní portál

Stejně jako v prvním případě musíme nejprve založit databázi - nazveme ji např. PDA_Portal. Nastavíme potřebné parametry, úroveň vnoření např. 3 a stiskneme tlačítko Edit Home.html. Otevře se jednoduchý HTML editor,

pomocí něhož vytvoříme odkazy na jednotlivé stránky, které má obsahovat náš portál. Např. tedy takto:

<b>PDA</b> <p> <a href="http://www.palmportal.cz/whats_new.htm">Palmportál - novinky</a><br> <A HREF="http://www.palmare.cz/avantgopda_v2.html?clankyzahlavi=1&zpravy=1&kolik_aktualit=1& kolik_perlicek=1&kolik_tipu=1&kolik_faq=1&kolik_emailu=1&clanky_dnes=1&kolik_clanku_tyden=1& kolik_clanku_zamesic=0&obrazky=1&televize_dni=3&televize=3" MAXDEPTH=2 STAYONHOST>Palmare</a><br> <a HREF="http://www.palmserver.cz/av/" MAXDEPTH="2" STAYONHOST BPP="0">PalmServer</a> </p>

S výhodou můžeme použít druhého tlačítka zleva pro vložení základních HTML značek. Všimněte si atributů MAXDEPTH, STAYONHOST a BPP, kterými lze ovlivnit parametry nastavené v hlavním okně. Tedy nastavíme-li globálně např. stahování do druhé úrovně, můžeme u jednotlivých URL nastavit pomocí atributu MAXDEPTH hlubší vnoření.

Po uložení pomocí prvního tlačítka už postupujeme stejně jako v prvním případě.

Nutno dodat, že IniPluck je distribuován jako postcardware, což znamená, že pokud s ním budete spokojeni, můžete autorovi zaslat pohlednici svého města.

V případě jakýchkoli nejasností se můžete obrátit přímo na autora programu na adresu elka@centrum.cz.