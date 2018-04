Iniciátoři bojkotů operátorů: podmínky aukce hodnotíme vcelku kladně

Podle analýz zveřejněných podmínek aukce, které provedl Mobil.cz, je pole pro vstup případného čtvrtého hráče na trh velmi úzké, stejně jako pro případného virtuálního operátora. Chystanou aukci nelze považovat za krok, který by zaručoval zvýšení konkurence na českém trhu. Iniciativa Nechceme předražené mobilní volání, reprezentovaná mužem vystupujícím pod nepravou identitou Martin Frýdek, je však s děním okolo aukce zatím spokojená.

Budete aktivně připomínkovat podmínky aukce? Vidíte v nich posun směrem k šanci na vyšší konkurenci na českém telekomunikačním trhu?

Možnost podat připomínky ještě zvážíme. Podstatné je, že se podařilo

dostat aukci jako možný výchozí bod ke zvýšení konkurence na telco

trhu do hledáčku médií, spotřebitelů i politiků. Za této situace

původně chystaná tichá malá domů pro oligopolní trio prostě nemá šanci

projít. ČTÚ pod tlakem doslova ze všech stran vyhradil 2×15

MHz v pásmu 1 800 MHz výhradně pro nového operátora. Ještě před půl

rokem by něčemu takovému nikdo z branže nevěřil.

Nepovažujete podmínky aukce za tak špatně nastavené, že stejně neumožní vstup dalšího subjektu na český trh?

Zveřejněný návrh podmínek aukce hodnotíme vcelku kladně, šance na 4. GSM/UMTS operátora není zcela vyloučená. Doufáme, že ČTÚ nepodlehne tlaku operátorů a jejich lobbistů a že konečná verze podmínek bude obsahovat mnohem více prvků pozitivní diskriminace ve prospěch větší konkurence, a tím i spotřebitelů. Nelibí se nám ale některé skutečnosti, které z analýzy navržených podmínek aukce postupně vyplouvají na povrch. Příkladem může být zjištění o blocích B2 a B3. Provedení redistribuce (znovurozdělení) v pásmu 1 800 MHz by přineslo další celý blok 2×10 MHz, a ten pak větší výnos do státní pokladny než rozprodávat totéž po kouscích.

Co říkáte personálním změnám v Radě ČTÚ, nejde jen o gesto, jak umlčet nespokojené? Nebo v tom vidíte skutečnou snahu vlády něco změnit?

Jeden z komentátorů tento krok ministra Kuby komentoval, že se mu

podařilo zabít několik much jednou ranou. S tím se nedá než souhlasit.

A když pomineme metodu velkého třesku, každá obměna rady začíná

výměnou prvního trafikanta za mladého odborníka s motivací změnit něco

k lepšímu. Věříme, že to nebyl poslední krok.

Vaše odpovědi zní poměrně optimisticky. Bude vaše protestní iniciativa tedy nadále pokračovat, nebo nikoliv?

Kdo naše počínání sleduje, určitě ví, že všechno se vyvíjí. Přizpůsobujeme se momentální situaci. Na začátku bylo potřeba informovat lidi, proto převažovala srovnání s tarify a cenami v zahraničí. Stále upozorňujeme na nízké investice do sítí a s tím související technologickou zaostalost Česka. Podařilo se upozornit na

velké množství nedostatků v práci ČTÚ a především předsedy rady Pavla

Dvořáka.

A jaké cíle máte tedy nyní?

Bezprostředním cílem teď musí být konečné podmínky aukce kmitočtů,

které podpoří zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Ale tím

naše iniciativa neskončí. Investovali jsme velké množství času do sběru informací a mnoho informací nám lidé sdělili z vlastní iniciativy. Jak se noříme do

problematiky hlouběji a hlouběji, nezbývá než konstatovat, že český

telekomunikační rybník je zcela mimořádně zabahněný. A dokud se

zákonem stanoveného úkolu ochrany spotřebitelů aktivně neujme ČTÚ,

bude mnoho témat, na která bude potřeba upozornit.

Snažil se vás někdo z ČTÚ nebo operátorů kvůli vaší snaze o medializaci problematiky předraženého volání kontaktovat?

Ani operátoři, ani ČTÚ. Pouze několik nadšenců a pár podnikavců s nápady, jak na dané situaci něco vydělat. Ale to my odmítáme. Operátoři i ČTÚ jsou dodnes přesvědčeni, že za iniciativou musí být zájemce o vstup na trh. Ve své neschopnosti a hamižnosti si prostě nedovedou představit, že by někdo mohl být tak vytrvalý a chtěl změnit trh k lepšímu jen tak z principu.



V minulých rozhovorech jste naznačovali, že se časem demaskujete jako konkrétní občanská iniciativa nebo sdružení, reprezentované konkrétními tvářemi. Zatím se to nechystá?

Ano, svého času jsme o tom uvažovali. V mezičase se ale ukázalo, že i bez sdružení se dá změnit informovanost médií, spotřebitelů, úřadů i politiků. Dnes už se na žádné úrovni nediskutuje o tom, zda u nás je či není předražené volání. Všichni už vědí, že volání je předražené a diskutuje se o tom, jak to změnit.