Infraport v NCDS 1.2 rozchodíme i pro Win98

Když jsme před týdnem zveřejnili návod na to, jak rozchodit infraport v Nokia Cellular Data Suite i bez kabelu. Slíbili jsme také návod, jak rozchodit starší verzi 1.2 ve Windows 98 - to až doposud nešlo. Jelikož jsme Windows 98 instalovali s velkým zpožděním, přinášíme až nyní informace o tom, co udělat. Opět podotýkám, že jde o hrabání se v konfiguračních souborech - než do toho sáhnete, zazálohujte si je, ať nedopadnete, jako já.

Problém Windows 98 je v tom, že Microsoft definoval novou úroveň ovladačů pro IR rozhraní. Cokoliv, co nyní používá infraport, musí nyní používat ovladače jako síťové adaptéry.

Aby tedy byla NCDS plně kompatibilní s Win98, používá Nokia software nyní přístup přes tyto ovladače a nikoliv přes nižší úroveň COM portů.

Otevřete tedy Control Panel/System/Device Manager - v síťových adaptérech vypněte IR zařízení.

Přejdi do adresáře \WINDOWS\INF a editujte MSPORTS.INF

Zrušte znak středníku (komentář) na řádce %*PNP0510 v následující sekci:

[Std]

%*PNP0400.DeviceDesc% = LptPort, *PNP0400 ; Printer Port

%*PNP0401.DeviceDesc% = EcpPort, *PNP0401 ; ECP Printer Port

%*PNP0500.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0500 ; Communications Port

%*PNP0501.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0501 ; Communications Port

; No; *PNP051x devices are now supported in IRMINI.INF

'!zde odstranit strednik' %*PNP0510.DeviceDesc% = InfraredComPort, *PNP0510

; IR Communications Port

; %*PNP0511.DeviceDesc% = InfraredComPort, *PNP0511 ; IR CommunicationsPort...

[Strings]

MS = "Microsoft"

Std = "(Standard port types)"

PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"

*PNP0400.DeviceDesc = "Printer Port"

*PNP0401.DeviceDesc = "ECP Printer Port"

*PNP0500.DeviceDesc = "Communications Port"

*PNP0501.DeviceDesc = "Communications Port"

'!zde odstranit strednik' *PNP0510.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"

;*PNP0511.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"

Ujistěte se, že IR port je nastavený jako fyzické zařízení Physical device v BIOSu. Restart by měl přidat nové zařízení - Generic IR Seriál Port - stejně tak, jak tomu bylo pod Windows 95. Nyní instalujte NCDS 1.2 a nastavte je tak, jak jste byli zvyklí z Win95. Pouze musíte manuálně zadat COM port, na kterém sedí váš IrDa interface.

Programy používající standardní nastavení Win98 si s takto předělaným infraportem patrně neporadí - to je odvrácená tvář tohoto řešení.

Relevantní články:

Externí infraport pro Nokia 6110 atp - potřebujete externí infraport do počítače?