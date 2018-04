Infra PPC klávesnice - NS Basic 4 - Agendus 7 - a další

Trh PDA se centralizuje

Poslední průzkumy vývoje trhu agentury Gartner potvrzují trendy z průzkumů konkurenčních agentur. V třetím čtvrtletí výrazně narostl podíl firmy HP na trhu handheldů a z trhu mizí menší výrobci. Zatímco ještě před rokem se zdálo, že na Hewlett-Packard bude nepříjemně dotírat firma Sony, dnes má HP před svým japonským rivalem výrazný náskok - ve 3.Q. měl 23,1% trhu, zatímco Sony 10,1%. Palm měl 34,2%, Dell 5,5%, RIM 4,9% a Toshiba 4,9%.

Zatímco před rokem činil podíl ostatních výrobců 35% trhu, letos se toto číslo smrsklo na 18,8%. Velká trojka Palm, HP a Dell má dnes 67,4%, to je přes dvě třetiny trhu!

NS BASIC 4.0

NS BASIC Corporation vydala již čtvrtou verzi programového prostředí pro PalmOS handheldy NS Basic Palm 4.0. Nová verze obsahuje velké vylepšení sdílené knihovny, podporu Pocket Purchase (systém pro prodej programů) a zlepšení výkonu na PDA s PalmOS 5, včetně specifik Tungstenu T3. Umí rovněž lépe spolupracovat s PalmS simulátorem, což je důležité při ladění programu.

Cena NS Basic Palm 4.0 je 149,95 USD, majitelé předchozí verze mohou upgradovat za 49,95 USD.

Zire71 jako umělecké médium

Dane Packard je umělec, který využívá svůj Zire71 jako plátno pro zobrazení počítačově zpracovaných autoportrétů.

Bližší informace najdete v tiskovce PalmOne.

Think Outside brzy nabídne infra klávesnici pro PocketPC

Think Outisde je výrobce populárních infra klávesnic Stowaway a začal již přijímat předobjedávky na její PocketPC verzi. PalmOS verzi klávesnice začala firma prodávat již minulý měsíc.

Klávesnice bude pracovat s těmito modely: HP iPAQ 1900, 2200, 3600, 3700, 3800, 3900, 4100, 5100, 5400 a 5500, Toshiba e330, e350/355, e740 a e750/e755,Dell Axim X5, XDA/MDA. Stojí 69,99 USD.

PNTech už umí propojit nová Clié sériovým kabelem

Podporu pro nové Clié TJ25/35 a NX73V oznámil výrobce kabelů PNTech. Jeho sériový kabel umožní propojit Clié k mnoha různým zařízením, jako GPS, mobily, čtečky karet apod..

PalmOne na Comdexu

PalmOne patří k vystavovatelům, kteří se podílí na chodu areálu Wireless and Mobility Centrum na Comdexu. Cílem tohoto pavilónu je předvést, jak mohou bezdrátové handheldy a chytré mobily zlepšit denní život mobilní uživatelů. Interaktivní centrum seznamuje s technologiemi do domácností, firem, hotspotů - PalmOne je předvádí na svých handheldech Tungsten C (WiFi), Tugsten T3 (Bluetooth) a Treo600 (GSM/CDMA). Zdroj - PalmBoulevard.

PicPocket Cinema 2.0

Kapesní přehrávač videoklipů pro PocketPC PicPocket Cinema Play od DigiSoftu se dočkal třetí verze. Ta podporuje MPEG-1, AVI, QuickTime, WMV a ASF streaming stejně tak jako prohlížení obrázků v rozšířených formátech JPEG, BMP, TIF a mnoho dalších.

Program stojí 39,95 USD.

Agendus 7 beta

Všichni, kdo se těšili na novou betaverzi diáře Agendus, si budou muset ještě nějaký ten den počkat. Vytváření sedmičky zřejmě nejde tak rychle, jak tvůrci předpokládali. Podrobnosti najdete na fóru firmy Iambic.