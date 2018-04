InfoText přináší fotbal z Francie

Jak jsme již dříve informovali, EuroTel přináší ve spolupráci se společností Nokia informace o fotbalovém mistrovství ve Francii. Dorazily k nám seznamy klíčových slov, které jsou již nyní funkční a mají být funkční do 20.7.1998.

Jak je používat? Jako každou jinou InfoTextovou službu: odešlete SMS zprávu s klíčovým slovem na číslo 999123 - prvná část rozpisu použití je platná pro normální telefony, ta druhá pak pro telefony se smart messagingem - Nokia 8110i nebo 9000i. Kromě toho se chystá typovací hra, ta ale samozřejmě poběží až v průběhu šampionátu - teď také nezkoušejte lámat gólové přehledy, dostane logicky houby...

Jaké informace jsou přípraveny?

Informace o posledních výsledcích zápasů jednotlivých týmů

Tabulky pořadí fotbalových týmů ve skupině a jejich aktuální výsledky

Informace o nejlepších střelcích celého mistrovství nebo jednotlivých týmů

Informace o posledních sestavách jednolivých týmů

Nápověda o použitých označeních - kódech - jednotlivých fotbalových týmů

Služby pro běžné mobilní telefony GSM

ZÁPASY

Klíčové slovo Parametr ZAP KÓD TÝMU

Tato služba vám vždy přinese informace o posledním výsledku zápasu nebo zápasů zvoleného týmu a informaci o nejbližších chystaných zápasech.

Příklad:

Odesílám: ZAP NOR na telefonní číslo 999 123

Prostřednictvím SMS dostávám odpověď:

Norway 2 Scotland 0 01/06

Norway v Marocco 16/06 21:00

Norway v Brazil 23/06 21:30

-Time.com VIA NOKIA

SKUPINY

Klíčové slovo Parametr SKU KÓD TÝMU nebo KÓD SKUPINY

Tato služba vám doručí na mobilní telefon tabulku pořadí zvoleného týmu v dané skupině nebo pořadí příslušných týmů ve zvolené skupině.

Příklad:

Odesílám: SKU C na telefonní číslo 999 123

Prostřednictvím SMS dostávám odpověď:

1 Brazil 3pts 0-1-10-0

2 Scotland 3pts 0-1-0-8-2

3 Yugosl. 1pts 0-1-0-3-3

4 Germany 1pts 0-1-0-3-3

-Time.com VIA NOKIA

GÓL

Klíčové slovo Parametr GOL KÓD TÝMU (nepovinný)

Služba GÓL vám na mobilní telefon doručí tabulku 5 nejlepších střelců šampionátu nebo pokud zadáte nepovinný parametr KÓD TÝMU, dostanete přehled úspěšnosti 5 střelců zvoleného týmu.

Příklad:

Odesílám: GOL na telefonní číslo 999 123

Prostřednictvím SMS dostávám odpověď:

TOP SCORERS

1 Ronaldo BRA 5

2 Moller GER 4

3 Maldini ITA 4

4 Romario BRA 2

5 Sammer GER 2

-Time.com VIA NOKIA

TÝM

Klíčové slovo Parametr TYM KÓD TÝMU

Služba vám doručí na mobilní telefon aktuální sestavu hráčů vybraného týmu. V odpovědi pak následující zkratky znamenají: F - útok, M - záloha, B - obrana, G - brankář

Příklad:

Odesílám: TYM BRA na telefonní číslo 999 123

Prostřednictvím SMS dostávám odpověď:

Brazil line-up 23/06

F Romario

F Bebeto

M Ronaldo

...

G Taffarelli

-Time.com VIA NOKIA

KÓD

Klíčové slovo Parametr KOD není

Tato služba je pouze nápovědou, která vám doručí celkový přehled zkratkových kódů jednotlivých fotbalových družstev.

Příklad:

Odesílám: KOD na telefonní číslo 999 123

Prostřednictvím SMS dostávám odpověď:

Brazil (BRA)

Scotland (SCO)

Morocco (MOR)

...

Croatia (HRV)

Takže si užijte fotbal