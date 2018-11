Tady mají smartphony smůlu. Senioři stále milují staré „tlačítkáče“

Obyčejný mobil totiž používá 77 % českých seniorů. Vyplývá to z letošního průzkumu ČSÚ zaměřeného na využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Podle statistik si tak smartphone osvojilo doposud jen 14,4 % Čechů starších 65 let.

Častým důvodem, proč senioři upřednostňují „hloupé“ telefony, je strach nejen z vysokých výdajů kvůli čerpání mobilních dat, ale i třeba ze zneužití osobních dat. Mnozí senioři se smartphonům brání i z důvodu vyšších nároků na uživatelské znalosti, překážkou bývá třeba i absence fyzické klávesnice, tedy nulová mechanická odezva při stisknutí virtuálního tlačítka.

Právě mobilní telefon, respektive smartphone je přitom stále častější vstupní bránou do internetového světa. Zatímco totiž podle ČSÚ například v roce 2010 na internet prostřednictvím mobilního telefonu přistupovaly jen 4 % Čechů starších 16 let, tak letos to bylo již 58 %. Čtyři z pěti takových lidí si přitom platí mobilní data.

Nejvýraznější nárůst počtu mobilních uživatelů (skupina 16+) přistupujících na internet skrze mobilní telefon byl zaznamenám mezi lety 2016 a 2017 (41,2 % vs. 50,5 %). Česko se i tak nachází pod unijním průměrem, kdy třeba v loňském roce přistupovalo k internetu přes mobilní telefon ve skupině 16-74 let 62,6 % Evropanů oproti 54,9 % Čechům.

Z uživatelů starších 16 let, kteří se v posledních třech měsících připojili k internetu přes mobilní telefon, tak 4 % využili výhradně mobilní data, 20 % se pak připojilo pouze přes wi-fi sítě. Zbylí uživatelé (76 %) pak přistupovali na internet jak přes mobilní data, tak přes veřejné sítě.

Podle statistik ČSÚ si čeští uživatelé smartphonů uvědomují i rizika spojená s jejich používáním. Antivirový program na svém smartphonu používá 74 % Čechů starších 16 let (40 % koupilo smartphone s antivirem, 34 % jej instalovalo následně). Nicméně téměř čtvrtina uživatelů (23 %) žádný antivirový program nepoužívá, tři procenta pak neví, zda nějaký takový program v telefonu mají. Nejopatrnější, co se eliminace bezpečnostní hrozby týče, jsou uživatelé ve věku od 16 do 24 let, antivir totiž vědomě nepoužívá jen 17 % z nich. Tento podíl je ovšem s každou věkovou skupinou vyšší, třeba senioři (skupina 65+) jej nepoužívají v 39 % případů. Dalších 7 % seniorů pak netuší, zda jejich telefon nějaký antivir používá.

Počet uživatelů sociálních sítí mezi Čechy roste

Český statistický úřad kromě jiného zjistil, že počet Čechů používajících sociální sítě letos překročil 50% hranici (4,5 milionu lidí starších 16 let). V rámci evropské osmadvacítky používají Češi této věkové kategorie sociální sítě ovšem nejméně. Nejaktivnější skupinou na sociálních sítích jsou tradičně studenti (98 % z nich je alespoň na jedné ze sociálních sítí). Roste ovšem podíl lidí v předdůchodovém a mladším důchodovém věku (nárůst z 10 na 28 % v posledních pěti letech) i uživatelů starších 65 let (ze 2 % v roce 2013 na letošních 8 %).



Na internetu je kromě sociálních sítí v oblibě i sledování videí, činí tak každý druhý Čech. Nejčastěji k tomu využívají videokanály jako YouTube či Vimeo (44 %). Češi nicméně i rádi sledují internetové televize (26 %) či stránky běžných televizních stanic (24 %).

Oblíbené je i nakupování v e-shopech, činí tak 54 % Čechů starších 16 let. Nejčastěji takto pořizují oblečení a obuv (37 % žen, 19 % mužů). Muži dále nakupují elektroniku (15 %), sportovní potřeby (14 %) či vybavení domácnosti (13 %). Ženy naopak kosmetiku (24 %), hračky (11 %) a potraviny (9 %). Lidé často vyhledávají i informace o zdraví či spojené s cestováním.