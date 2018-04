Na mobilech nejvíce řešíme nečekané problémy. Sport na displeji nefrčí

Z analýzy vyšlo, že zhruba 70 % všech majitelů mobilních telefonů a 86 % majitelů smartphonů starších 18 let využilo za uvedené období své přístroje pro přístup k informacím v reálném čase.

Přesně 41 % respondentů použilo svůj telefon ke koordinaci schůzek, 35 % jej využilo kvůli nutnosti řešení nečekaných problémů. Více jak čtvrtina (30 %) účastníků výzkumu hledala informace při rozhodování, který podnik navštívit, a 23 % informace o sportovních výsledcích. Pouhých 20 % zajímaly informace o veřejné dopravě a jen 19 % dotazovaných použilo telefon kvůli pomoci v krizových situacích.

Průzkum také potvrdil, že nejčastěji své telefony pro tyto účely používají lidé v rozmezí 18 až 29 let – celých 88 % z dotázaných v tomto věkovém rozmezí. Mezi 30 a 49 lety vyhledávalo informace prostřednictvím svého mobilu 76 % dotazovaných, 57 % pak ve věku od 50 do 64 let a nad 65 let již méně než polovina (46 %). Při srovnání pohlaví jsou po informacích prostřednictvím svých mobilních telefonů lačnější muži oproti ženám (73 % vs. 67 %).

Telefonického průzkumu probíhajícího letos od 15. března do 1. dubna se zúčastnilo 2 254 respondentů nad 18 let, kteří představovali skupinu odpovídající 62 % dospělé populace. Ti byli tázáni, jaký typ telefonu vlastní a zda jej v posledních 30 dnech využili ke zjištění informací v reálném čase, případně jakých konkrétně.