Informace o technologii Snap-In

Co je technologie Snap-In? Snap-In představuje způsob vytvoření instalačních souborů tak, aby bylo možné provést okamžitou instalaci přímo v HPC nebo PPC bez potřeby spojení se stolním PC. Samotný anglický termín "Snap-In" se může volně přeložit jako "zacvaknutí" a obrazně popisuje, jak rychle lze nyní instalovat nové programy - tak jednoduše jakoby zacvaknutím. Jaké jsou výhody technologie Snap-In? Nezávislost na stolním PC

Můžete instalovat software kdykoli a kdekoli - například okamžitě z paměťové karty nebo stažením souborů z Internetu.

Pružnost instalace a vzdálená instalace (z Internetu)

Tyto výhody znázorníme příkladem. Situace: Na HPC zákazníka došlo ke ztrátě dat a všech programových souborů. Zákazník je mimo dosah stolního PC, aby mohl obnovit zálohu standardním způsobem. Řešení pomocí Snap-In: Zákazník pouze zkonfiguruje internetový přístup nebo elektronickou poštu. Z webu si stáhne potřebné programové soubory a pomocí Snap-In je vzdáleně nainstaluje na svém HPC. V případě potřeby další technické podpory, dostane zákazník dodatečné instalační soubory elektronickou poštou.

Možnost mnohonásobné instalace z jednoho média

Pomocí jedné paměťové karty můžete nainstalovat jedinečné licence softwaru na neomezený počet počítačů.

Obejdete se bez instalace komponentů na PC Statistika ukazuje, že přes 60% uživatelů Windows CE plánuje používat HPC nebo PPC samostatně bez propojení se stolním PC . Doposud takoví zákazníci nemohli instalovat dodatečný software. Díky Snap-In již není třeba se vázat na stolní PC a instalovat pouze přes přenosový software (Windows CE services). Jiná situace: Konzultace u zákazníka, kde nemáte možnost zásahu do jeho PC a instalace nějakého komunikačního programu. Místo toho použijete Snap-In.

Ohromná časová úspora

Správci systémů s Windows CE ocení množství času, které ušetří při instalaci a správě HPC zařízení. Průměrná instalace nyní trvá pod jednu minutu a lze ji provádět paralelně na více strojích. Ukázka řešení Pro přístroje MC 16 byla vytvořena speciální instalační verze softwaru firmy Ericsson v češtině. Tato instalační verze používá Snap-In pro instalaci českého prostředí - kdykoli a kdekoli. Lze Snap-In aplikovat na námi vytvořený software? Ano! Kontaktujte společnost Portfolio Praha a nechejte si převést svůj stávající software, který se až doposud instaloval přes PC, do formátu pro okamžitou instalaci Snap-In. Kontaktní spojení Portfolio Praha - kancelář prodeje

tel./fax: 02/691 11 63, mobil: 0602/812922

http://www.port-home.com , mail@port-home.com