Informace o programu Power Term, díky kterému lze využít terminálového

PowerTerm CE - Terminálový Emulátor Preklad z anglického popisu k programu

od Izraelskej fimy ERICOM. PowerTerm CE slúži na pripojenie užívateža k terminálovým systémom kdekožvek sa nachádza, mimo pracoviska, alebo na cestách. Jednoducho povedané, máte možnosť pripojiť sa k rôznym hosťovským systémom hocikedy a hocikde. Toto pripojenie je možné realizovať ako po modemovej (telefónnej) linke, sériovom porte tak aj po lokálnej sieti LAN(ethernet). Terminálový Emulátor PowerTerm CE je možné používať na WinCE platforme s procesorom Hitachi SH3, SH4, IntelX86, Motorla PowerPC, RISC/MIPS R2000, R3000, R4000, ARM720, 820, 920, ktoré je možné nájsť v HPC/PPC výrobkoch od firiem ako Casio, Compaq, Hewlett Packard, Hitachi, NEC, Philips, Sharp, LG Electronics, Ericsson a mnoho ďalších. PowerTerm CE podporuje hostitelské (pripojené) sytémy ako sú IBM Mainframe, IBM AS/400, UNIX, HP, Wyse, SCO VMS/VAX, Data General. Emuluje terminaly ako : od IBM - AIXterm, 3270 (TN3270E), 5250 (TN5250 s podporou nazvu zariadenia)

od Digital - VT52, VT100, VT220, VT320, VT420, VT520, VT525

na principe ANSI - ANSI-BBS, SCO-ANSI, AT386

a doplnkove - Wyse (50/60), Data General D-412, Televideo (TVI 925/950) Ako komunikačné módy je možné použiť : TN3270/TN3270E, TN5250, Telnet, Sériový, PPP/Slip, Vytačanú linku V PowerTerm CE je možné nastavovať farebnosť prostredia, meniť vežkosť fontov, možnosť prezerania predošlých pripojení (History), možnosť inteligentného kopírovania a vkladania blokov textu a riadkov, používať prehžadné menu. Samozrejmosť je nové pripojenie pri strate spojenia. K dispozicii je online HELP. Demonstračnú verziu programu je možné stiahnuť tu. Program ma nieco cez 1 MB, po rozpakovani necele 2MB. Pre inštaláciu je potrebné cca 2,8MB vožnej pamäte pre ukladanie na HPC (pre nakopírovanie CAB suboru a následnú inštaláciu). Informácie (zdroj tohoto prekladu) tu. V prípade záujmu máte možnosť využiť firmu Českú firmu DHS s.r.o. , ktorá je distributérom produktov firmy ERICOM pre Slovenskú, Českú republiku a tiež pre nejaké Európse krajinky. V prípade objednávky, resp. bližších informácii mailujte . Program sa dodáva v Anglickej vrzii . Informácie o firme ERICOM. Headquarters (Israel) Ericom Software Ltd.

