Informace o programu MP3 - HUM, se kterým můžete v prostředí Windows C

Cééčka Pro všechny příznivce Windows CE Další přehrávač MP3 - HUM Tak a je tu další přehrávač souborů *.wav a *.mp3. Tentokrát od firmy Utopiasoft .

poklepem obrázek zvětšíte Jeho instalace je přes PC klasickým způsobem.Verze, kterou jsem testoval, byla určena pro HPC s Win dows CE 2.0 . Po nainstalování se objeví ve složce / Moje dokumenty / složka Hum , do které je třeba umístit soubory, které chcete přehrávat. Pokud používáte kartu, pak se tatéž složka vytvoří na kartě. Ovládání je velmi jednoduché.Vlastně pomocí plastového hrotu, nebo i prstem je možné ovládat klasická tlačítka jako na jiném domácím přehrávači. Na displeji se ukáže pořadí skladby, ejí název a počet sekund do konce. Možné je přehrávat i namluvené poznámky. Je však nutné přesměrovat jejich ukládání v Záznamníku zvuku do adresáře Hum . Kvalita zvuku závisí na kvalitě a odrušení reproduktoru HPC . Při zkouškách s oběma typy souborů jsem nezaznamenal žádné problémy, krom toho,ž e na HP 620 mi displej ruší reproduktor. Uživatelé jiných HPC si stěžují také na krátké přerušení skladby při přehrávání. Pokud mohu posoudit je Hum konečně jak esteticky tak i provozem krokem jak přiblížit aplikace pro Windows CE klasickým programům pro PC. Závěrem snad jen jedna úvaha. Pokud chcete poslouchat muziku, tak počítejte s tím,že 1 minuta zabere cca 1 MB v paměti, a přetažení na HPC s PC bude takové tří minutové skladbě trvat asi 15 minut. Pro tento případ doporučuji instalovat na PC PCMCI slot a pořídit si asi 32 MB kartu. Když však uděláte součet, tak zjistíte, že Vás levněji přijde koupit originál přehrávač. Hum stojí v přepočtu 1400,- a 32 MB karta asi 6000,-. A když chcete kvalitnější reprodukci,tak ještě zařízení se sluchátky . Ale to už posuďte sami. Demo na 5 minut naleznete na $1#ce4you.cz">ce4you.cz, k de ho můžete později i zakoupit a nebo přímo na mateřské stránce. Pokud víte o něčem kolem audi o-video produkce na HPC, napište.