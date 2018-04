Infolinky operátorů zažily horké chvíle

Statisíce lidí telefonovalo v průběhu neděle a pondělka na informační linky českých telekomunikačních operátorů. Všichni chtěli vědět, jak volat po přečíslování. Nejčastější dotazy se týkaly nové podoby mobilních čísel, meziměstských hovorů a způsobů automatické opravy telefonního seznamu na SIM kartě.

Operátoři v očekávání nárůstu provozu výrazně posílili své zákaznické a servisní linky. Přesto od sobotního večera do podělí zažívali horké chvíle. U Českého Telecomu v neděli například provoz na čísle 14111 dosáhl 196 000 dotazů za den, zatímco dlouhodobý denní průměr činí necelé tři tisíce dotazů. Eurotel, který má z mobilních operátorů největší množství klientů, posílil svoji servisní linku Eurotel Asistent o 300 procent. Stejnou měrou mu narostlo množství požadavků na poskytnutí služby (např.vyhledání čísla, propojení hovoru atp.).

Nejmladší mobilní operátor v ČR, Oskar, posílil své infolinky a vyplatilo se mu to. Množství volání na informační čísla vzrostlo v neděli o více než 70 procent. Tato intenzita provozu se začala snižovat až po pondělním poledni, okolo 17 hodiny se provoz přiblížil normálu.

Radiomobil zaznamenal v neděli šedesátiprocentní nárůst provozu na svých infolinkách. Během pondělka však již zvýšení oproti normálu dosahovalo pouhých deseti procent. Stejné hodnoty hlásila i služba T-Mobile Asistent.

Běžné informační linky Eurotelu nezaznamenaly po přečíslování výrazné zvýšení provozu. To se naopak dotklo jeho servisní služby Eurotel Asistent. Kapacita této linky byla s předstihem posílena o 300 procent. Po přečíslování se poptávka po jejích službách zvýšila ve srovnání s běžným provozem o zhruba stejné množství hovorů. Prognóza Eurotelu předpokládá pokles zájmu uživatelů nejpozději do této středy (25. 9.).

Zatímco se klienti Eurotelu spoléhají na servis svého operátora, který jsou zvyklí zaplatit, zákazníci ostatních sítí se raději spoléhají sami na sebe. Právě to lze dovodit z údajů o provozu informačních linek jednotlivých mobilních operátorů. Další úvahy spojené s přístupem k přečíslování lze spojovat s průměrným věkem zákazníků toho kterého operátora, či s jejich příjmovou skupinou, případně jejich obecnou pozicí ve společnosti.

Český Telecom, jehož se změny telefonních čísel dotkly nejvíce, provoz na svých informačních a zákaznických linkách komentoval velmi podrobně:

„Během neděle a pondělí výrazně vzrostl provoz na linkách informací o telefonních číslech, tedy 14111 a 1180. Za neděli bylo na těchto dvou číslech zodpovězeno 196 tisíc respektive 216 tisíc dotazů (tedy téměř čtvrt milionu). Pro srovnání: dosavadní průměr byl na 14111 80 tisíc za měsíc a na 1180 asi 130 tisíc v pracovní dny. Předpokládáme, že během pondělka bude celkové množství ještě o něco vyšší než v neděli. Kapacita obou linek byla posílena zhruba o 100 procent a dohromady mohou v jediný okamžik odpovídat cca 720 dotazů současně. Na 1180 pracuje nyní dohromady 360 operátorek. Provoz obou čísel běží nonstop.

Pokud by se udrželo i dnes zhruba stejné nebo nižší množství volajících, situace by se dala zvládat. Jedinou komplikací by byly prodloužené čekací doby na uvedených číslech (3-4 minuty). K dnešní 18:00 hodině večer je čekací doba pod 1 minutou a dá se očekávat, že ve večerních hodinách již opět vše poběží bez problémů. Jaký bude nápor během zítřka si netroufnu odhadnout.

Výrazně narostl provoz i na našem webu (www.telecom.cz), kde jsme zaznamenali asi 500 přístupů za vteřinu. To několikanásobně překračuje kapacitu serveru, a proto byly zejména dopoledne problémy s jeho dostupností. Bez obtíží fungovaly další zdroje nových telefonních čísel (www.quick.cz/precislovani/, www.telefonnicislo.cz, .phone.quick.cz). Na nich je buď přímo telefonní seznam, nebo ke staženi freeware Přečíslování. K 18:00 hodině běží i www.telecom.cz bez jakýchkoliv problémů. Jsem přesvědčen, že zítra bude co se týče internetu situace jednodušší, protože se postupně šíří informace o alternativních zdrojích.“

Přes veškeré obavy vše nasvědčuje tomu, že tuzemští operátoři přečíslování zvládli bez větších problémů. Pokud máte jiné zkušenosti, napište do diskuze pod článkem.