Infolinky: Nejlepší je Eurotel, nejhorší Oskar

PRAHA - Čeští majitelé mobilních telefonů nejsou v průměru spokojeni s úrovní služeb, které jim poskytují informační linky jejich operátorů. Na každém z nich přitom lze najít klady i zápory. Takové je celkové vyznění reakcí čtenářů Mobilu.cz v neformální diskusní anketě Téma týdne.

Necelá stovka diskutujících předložila své názory na dostupnost infolinky toho kterého operátora, pružnost poskytovaných služeb, erudici a v neposlední řadě zdvořilost jejích zaměstnanců. Nejvíce pozornosti věnovali čtenáři infolince provozované Českým Mobilem, na kterou si také nejvíce stěžovali. Předmětem jejich kritiky bylo především dlouhé čekání, které museli mnozí z nich absolvovat, než se domohli hovoru se živým operátorem. Někteří z nich se dokonce setkali s těžko řešitelnou situací, když nevěděli - a zřejmě ani vědět nemohli - že automatického konverzanta lze obejít pomocí nuly. Jednoznačný odsudek potom sklidila praxe Českého Mobilu poskytovat "živou" asistenci na infolince pouze do osmé hodiny večerní.

Linky T-Mobilu i Eurotelu fungují nepřetržitě. Oskar tak získal pochybný primát největšího počtu kritických zmínek o své infolince, plných třiadvacet. Naproti tomu na T-Mobile (nebo Paegas, jak síť RadioMobilu postaru a dnes již formálně nesprávně mnozí čtenáři označují) si stěžovalo dvanáct čtenářů. Nejméně kritiky si odnesl Eurotel se třemi nespokojenými diskutéry. Takovému rozdělení odpovídal i počet pozitivně kritických zmínek. Zatímco Eurotel jich nasbíral jedenáct a T-Mobile o jednu méně, Oskar se musel spokojit s osmi. Z diskuse však zároveň vyplynulo, že například Oskar dokázal své zákazníky oslovit svou internetovou samoobsluhou, která si vysloužila veskrze kladné hodnocení. Stejně dobře vyšel Český Mobil i ze srovnání služeb poskytovaných přímo v prodejnách telefonů a příslušenství. Na jeho klienty působila dobře především ochota prodejen a jejich relativně málo byrokratický přístup. To je naopak disciplína, ve které by měl podle čtenářských hlasů přidat Eurotel.

Jak už to navíc u internetových diskusí chodívá, ne vždy bylo jasné, kam přesně kritika z řad čtenářů míří. Například T-Mobile vám nejde na ruku, pokud jste jen "single zákazník", píše jeden z nich, aniž by bylo zjevné, jak služby operátora podle něho ovlivňuje manželský stav klienta, případně jeho četnost ("single" - angl. jeden, jednorázový, "svobodný" ve smyslu neženatý). Také příspěvek "...operátoři tam bývají kvalifikovaní. Každopádně jejich vědomosti jsou ubohé..." vyvolal dohady o tom, zda má být zařazen mezi negativní či pozitivní zmínky (nakonec figuroval tam i tam). Zároveň ovšem bylo zřejmé, že rozhoduje individuální vkus i zkušenost klientů/diskutérů. Zjevně existují spokojení zákazníci Oskara, stejně jako ti, kteří nemohou přijít na jméno třeba právě jinak chválenému Eurotelu. Každopádně však všichni operátoři mají co zlepšovat, k čemuž je může bedlivý dohled veřejnosti jen motivovat.