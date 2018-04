Info o Compaq 2000 C (HPC Pro Edition 3.0) 32 MB RAM

V nasej firme vlastnime niekolko kuskov tychto pristrojov. Ich cena je sice trochu vyssia ako by som si pre sukromne ucely mohol dovolit ( HPC cca 32.000,- + rozsirenie pamate 3.500,- + nabijacka do auta cca 1.500,- + DPH) a mame k nim zakupene aj PC karty Modem + GSM modem OPTION (funguju super ale cenu Vam radsej nebudem ani pisat - bolia ma z toho "oci").

Teraz k popisu pristroja. Compaq je vybaveny velmi slusne pamatovo takze sa nemusite moc "ohliadat" na ten nejaky bajtik. Kedze je to uz verzia s WIN CE 2.11 obsahuje Pocket Access (otvorite iba databazy - aj to iba konvertovane takze pozor na attachmenty v E-mailoch) v ziadnom propade vam nepojdu aplikacie makier napisane pod "velkym" Accessom (ale funguje tam aspon SQL - takze si mozete urobit rozne nahlady na data.

Pocket Word a Pocket Excel dokazu otvarat aj subory *.DOC resp. *.XLS, takze ak niekto s vami koresponduje E-mailom nemusi vediet na com to otvarate (toto je asi najvacsi dovod na kupu PRO verzie lebo v HPC, ktory sme kupili pre cca 7 mesiacmi (verzia WIN CE 2.0) to este nebolo a bolo to dost neprijemne vsetkym potencialnym pouzivatelom instalovat convertor z *.DOC na *.PWD resp. pre EXCEL.

Inak Compaq predava verziu Monochormaticku (max. RAM 20 MB) alebo farebnu (max. RAM 32 MB). Farebna je super na pracu, ma vsak velku nevyhodu pre ludi, ktori by s nou chceli pracovat v terene (teda mimo miestnosti, resp. umeleho osvetlenia) lebo ak s nou v tychto slnecnych dnoch vydete na ulicu tak uvide tam maximalne kulove ... Ani v aute to nie je bohvie co a to mam "sokoli zrak". Takze treba velmi zvazit v akom prostredi sa budete prevazne pohybovat a podla toho sa zariadit.

Sucastou je mikrofon a externy reproduktor (kvalita priemerna) absentuje mi pripojka na sluchadla. Skusal som prehlavat MP3 (o nejakej "HIFI" kvalite ani reci - na to zabudnite). Maximalne si to viem predstavit ako diktafon. Tlacitko na nahravanie bohuzial funguje tak "blbo", ze to nahrava iba ked ho drzite (dlho by Vas to nebavilo) takze ste nuteny ist do aplikacie zaznamnik hlasu a tam si to spustit cez ikony

Komunikacia cez Infra - tak toto je jedna z veci ktore sa mi na tychto vecickach paci asi najviac - je to proste super a este som s tym na HPC nemal problemy (kiez by som to mohol tvrdit o niektorych notebookoch). Komunikacia s tlaciarnami je bez problemov ( HP 5P, 6P a HP 340 C + infra port).

K pristroju sa dodava "dock station" co dost podstatnym sposobom ulahcuje prenos dat medzi HPC A "velkym" PC lebo odpada nutnost kable stale zasuvat a vyberat. HPC staci do docku vlozit a zatlacit z boku jeden "velky cudlik" A JE TO. Samozrejme narazite na nutnost mat este asi jeden sietovy napajac (alebo stale pripajat a odpajat ten co je zasunuty do dock station. Takze ma to svoje PRE AJ MUCHY ... V docku mate este jednu velku umelu "tuzku" na ovladanie HPC aby ste tu co je zasunuta v HPC nemuseli vyberat (ak je v dok-u tak sa k nej nedostanete ).

Co sa tyka SW je k tomu vselico pribalene ale su to skor "lite" verzie plnych produktov alebo Shareware ktory si aj tak mozete stiahnut niekde na I-nete. Skor Vam doporucujem stianut si Plus pack a Power Toys 3 od Microsoftu.

Baterie - tak toto je asi najslabsia stranka Color verzie Compaqu. Vyrobca uvadza 2 hodiny bez podsvietenia a 1 hodinu s posvitenim (skor je to menej). U monochrom verzie su pouzite AA baterky takze je mozne ich vymienat a pracovat dalej a mal by vydrzat "podstane dlhsie - predstavte si pod tym co chcete - aj tak to nemam vyskusane.

Vaha cca 430 g nie je najmensia ale "da sa ..."

Autoadapter je sice dobra vec ale a toto by som chcel "hodit do placu" ci s tym ma niekto podobne skusenosti ako ja (mozu byt aj ini vyrobcovia). Na autoadaptere je uvedene tak isto ako na sietovom napajaci, ze jeho vystup je 5 V DC a 1500 mA. Moja prakticka skusenost (skusane na cca 5 druhoch aut a s 3 roznymi autoadaptermi Compaq) je ta, ze v aute mi to HPC vobec NEDOBIJA a funguje to iba ako "setric" baterie lebo to nic "nezerie" (ale ani nic neprida). Som z toho dost v soku a neviem co si mam o tom mysliet ("vyhodil som za to 1500,- SK + DPH). Mal som predstavu o tom, ze ked som dlho na cestach v aute, tak si to tam jednoduch dobijem a "jedeme dal". Takto to vsak bohuzial u Compaq-u NEFUNGUJE.

P. S. Rad sa podelim s niekym kto vlastni COMPAQ 2000 resp. 800 o prakticke skusenosti z prevadzky.