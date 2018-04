Dobře vybavená stylovka za pár korun. Recenze supertenkého iNew V3

Čínská cetka, řeknete si. Jenže tento mobil okouzlil už mnohé kolegy a my jim dáváme za pravdu. Přístroj, který i v Česku seženete přes různé (povětšinou malé a soukromé) distributory za částku kolem 3 700 korun, se vážně povedl. Nutno ovšem přiznat, že na internetu kolují i zkazky o jeho spolehlivosti.

My jsme ovšem byli natolik zvědaví, že jsme jeden kus rovnou zakoupili. A to na oficiálním e-shopu výrobce. Vyšel nás na 4 564 korun včetně poštovného, druhé baterie a 32GB paměťové karty microSD. Cla se bát nemusíte, jelikož mobilní telefony jsou od něj osvobozeny, DPH vychází na 958 korun (více o DPH a clu zde).

Druhou baterii jsme volili proto, že si v zahraničních recenzích hodně stěžují na její malou výdrž. Po téměř půlroční zkušenosti můžeme potvrdit, že telefon udrží při životě den až dva běžného používání, s druhou baterií tak bez zásuvky přežijeme až čtyři dny. Bohužel však neexistuje žádná nabíjecí kolébka, která by dokázala nabíjet telefon i druhý akumulátor. Na nabíjení je tedy třeba nalézt vhodný systém.

Plusy a minusy Proč koupit? poměr výkon/cena

velmi dobrý displej

slušný fotoaparát

stylový vzhled

nízká hmotnost 128 g Proč nekoupit? nízká výdrž baterie



zdlouhavý GPS fix

rezervy v kvalitě zpracování

extrémní zahřívání při vyšší zátěži

jen roční záruka při nákupu v Číně

Přístroj má určité rezervy v kvalitě zpracování, nepříjemné je extrémní zahřívání při používání GPS a současném nabíjení (tedy typicky při použití v autě místo běžné navigace) a hudební nadšence zklame mizerný zvukový výstup. To lze na rozdíl od předchozích výtek alespoň trochu zvrátit nastavením ekvalizéru. Celkově ovšem budete jen těžko v této cenové hladině hledat konkurenci.

Vzhled a konstrukce: stylovka s rezervami

Model iNew V3 lze koupit ve třech barevných variantách, a to černé, bílé a zlaté. My jsme zvolili stále módní a podle nás i nejlépe vypadající bílou variantu. Telefon přišel z Číny během tří týdnů, a to velmi pečlivě zabalený a včetně všech dokladů, na které je český zákazník zvyklý. Drobnou výhodou nákupu na oficiálním e-shopu výrobce je koženkové pouzdro zdarma, které v českých obchodech nedostanete.

V základním balení, které si v ničem nezadá se zavedenými světovými výrobci, najdete kromě USB kabelu a nabíjecího adaptéru také ochrannou fólii na displej, přičemž druhá je již aplikována na telefonu. Přibalená sluchátka jsou, jak už to tak bývá, spíše jen na okrasu, kvalita jejich přednesu je totiž mizerná.

Telefon má velmi tenké tělo a precizní zpracování detailů

Designově považujeme telefon za velmi povedený, překvapí hlavně tenkostí těla, které má 6,5 až 8,4 mm. Zbylé rozměry pak mají hodnotu 142 × 70 mm a výhodou je i střídmá hmotnost 128 gramů. Velikostně telefon i přes rozměrný pětipalcový displej bude vyhovovat i lidem, kteří by dříve o takovém mobilu ani nepřemýšleli. Díky tenkému tělu i rozumné šířce se totiž snadno drží v ruce.

Většinu čelní plochy zabírá krycí sklo displeje (tvrzené Gorilla Glass II), které chrání i spodní senzorové klávesy pro ovládání systému. V jeho horní části pod začerněným povrchem se nachází i přední kamera s rozlišením pěti megapixelů a světelný senzor, který odhalíte až po velmi pečlivém zkoumání. Za velké plus pak považujeme indikační diodu, která vás diskrétně upozorní na jakoukoli událost.

Boky telefonu vyvedené v precizně opracovaném broušeném hliníku pak nabízejí obligátní kolébku pro úpravu hlasitosti (vpravo) a hlavní vypínací tlačítko (vlevo). Vespod se ukrývá mřížka marně vyhlížející jako hlasitý reproduktor. Jeho skutečný výstup je vzadu dole vlevo. Reproduktor hraje překvapivě dobře a čistě, při vyšší hlasitosti však se znatelným zkreslením. Nahoře je pak nabíjecí a datový port microUSB, 3,5 mm audiojack a prohlubeň pro sejmutí zadního krytu.

I když se výrobce snažil, právě zadní kryt je nejslabší část celého telefonu. Jeho slícovaní se zbytkem těla nepůsobí zrovna nejlépe a i když oproti původním verzím změnili v iNew materiál za měkčí plast, takže se kryt ani po několikerém sundání neláme jako dříve, kvalitou zrovna nepřesvědčí. Kryje v podstatě kompletní záda telefonu a jeho matná úprava přispívá k jistotě držení přístroje.

Zadní kryt telefonu je oproti prvním verzím pružnější a tolik nepraská

Součástí krytu je i anténa pro bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti NFC. Záda telefonu samozřejmě obsahují i objektiv hlavního fotoaparátu, který využívá kvalitního 13Mpix čipu Sony. A snaží se i pětivrstvá optika. Ve tmě zachraňuje snímky LED blesk s dostatečnou intenzitou, který poslouží i jako kapesní svítilna.

Pod zadním krytem se kromě baterie o kapacitě 1 830 mAh s výše uvedenou výdrží ukrývá i slot pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB) a dva sloty pro SIM karty. Jedna je standardní velikosti, druhá microSIM, což je u moderních dvousimkových mobilů již tradiční řešení. Kvalita zpracování uvnitř přístroje příjemně překvapí.

Při nákupu v Číně dostanete k telefonu i koženkový obal, který je však vhodný spíše pro dámy

Displej a ovládání: budete překvapeni

Dojem však model V3 nedělá jen vzhledem. Už po prvním spuštění vás nadchne kvalitou displeje, jíž plně využívá umě vyvedené uvítací logo. Barvy jsou výrazné, věrné a především překvapivě jasné. Parametry displeje ostatně nejsou k zahození: 5" kapacitní IPS, rozlišení HD (1 280 × 960 bodů), 16 milionů barev a dotyková vrstva One Glass Solution (více o tomto řešení na Wiki - angl.).

Jas lze samozřejmě regulovat díky světelnému čidlu automaticky, telefon však na změnu světelných podmínek reaguje poměrně liknavě. Čitelnost displeje je i na přímém slunci velice slušná, pozorovací úhly jen těžko překonáte.

Logika ovládání plně odpovídá použitému operačnímu systému, který je v tomto případě Google Android ve verzi Jelly Bean (4.2.2 v poslední oficiální ROM). Výrobce sice přímo neslibuje budoucí aktualizaci na vyšší verzi KitKat, současně ji však na přímý dotaz na svých stránkách nevyloučil. Vzhledem k popularitě tohoto modelu se však můžeme dočkat i distribuce CyanonagenMOD.

Kromě pár aplikací navíc dodává iNew telefony s téměř čistým Androidem, což je pro uživatele jedině plus. Co chtějí, si doinstalují. Senzorové klávesy pro ovládání systému reagují přesně, nastavit lze vibrační i zvukovou odezvu. Za zmínku stojí zajímavé designové provedení klávesy „home“, která místo piktogramu využívá jen lehce namodralého plochého kosočtverce. Je to maličkost, ale podtrhuje vyznění celkového designu telefonu.

Hardwarová výbava: před pár lety by patřil ke špičce

Z pohledu hardwaru telefonu téměř nic nechybí. Postrádá sice „vychytávky“ topmodelů světových výrobců, jenže kdo ve skutečnosti potřebuje fotoaparáty s 3D efekty a podobné blbinky? Čínský iNew zkrátka míří na masu a nikoli na technické nadšence. Srdcem telefonu se proto stala platforma MediaTeku MTK6582, které vévodí čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A7 s taktem 1,3 GHz.

Paměť RAM má hodnotu 1 GB, uživatelská pak 16 GB, což je také jediná verze, kterou iNew dodává. Reálně je uživateli dostupných asi 13,6 GB. S ohledem na podporu až 32GB paměťových karet si tak na nedostatek prostoru bude stěžovat málokdo. O grafický výkon se stará čip ARM Mali400-MP2 s taktem 500 MHz.

V oblíbeném benchmarku AnTuTu telefon dosáhne na skóre okolo 17 500 bodů, což je vzhledem k ceně velmi slušný výkon, který běžnému uživateli bude plně dostačovat. Ostatně podle srovnávacích tabulek se přístroj v lecčem vyrovná a někdy i překoná předloňský topmodel Samsungu Galaxy S3. Svižnost přístroje můžeme potvrdit, dýchavičný začíná být až při velmi náročných úkolech.

Telefon disponuje také celou řadou senzorů, kromě již zmíněného světelného je to akcelerometr, gyroskop i elektronický kompas. Nechybí samozřejmě GPS navigace, k níž se ještě vrátíme, podpora řady bezdrátových sítí, možnost připojit periferní zařízení pomocí funkce USB On The Go (OTG) či již zmíněné NFC.

Telefonování a zprávy: komfortní správa SIM

Přístroj se dorozumí v sítích GSM 850, 900, 1 800 a 1 900 MHz a WCDMA v pásmech 850 a 2 100 MHz. Jak již bylo zmíněno, podporuje dvě karty SIM, a to v módu dualsim standby. To znamená, že ve chvíli, kdy na jedné kartě hovoříte, druhá je nedostupná. Snadným vzájemným přesměrováním obou SIM můžete z běžného standby módu udělat takzvaný smart standby, kdy se dozvíte i o hovoru zmeškaném na druhé kartě ve chvíli, kdy hovoříte přes kartu první.

Daň za tenké tělo aneb smutný konec telefonu Po dopsání této recenze se nám podařil s telefonem neplánovaný crash test. Neopatrnou manipulací nám totiž vypadl z výšky zhruba dvou a půl metru z ruky na dlažbu. Výsledek dopadu byl fatální, displej se zcela roztříštil, dotyková vrstva nefunguje. Přístroj rovněž odmítl spolupracovat s PC a SDK Androidu, proto je v recenzi jen omezený počet screenshotů.

Každé z karet lze v samostatné správě přiřadit, co má v telefonu primárně obstarávat. Respektive každé operaci, jako jsou běžné hovory, videohovory, data či SMS, určit výchozí kartu, z níž se má uskutečnit. Samozřejmě můžete vybírat i před každou operací samostatně. Kartám lze nastavit různé barvy, ve výpisu hovorů, SMS a podobně tak snadno odlišíte, přes kterou SIM byly uskutečněny.

Vícepoložkový telefonní seznam je v podstatě nezaplnitelný. Telefon, respektive systém Google Android, se pak postará o komplexní ekosystém funkcí pro telefonování od možnosti hlasitého odposlechu hovoru po dělení kontaktů do skupin, přiřazování vyzvánění jednotlivým kontaktům, zvukových profilů po tak základní věci jako přehled posledních volání či hlasové vyhledávání kontaktů.

Ani u zpráv na vás nečeká žádné překvapení. Paměť je v podstatě neomezená, klávesnice je základní systémová, není však problém si doinstalovat jednu z mnoha alternativ, namátkou třeba výbornou SwiftKey, která je poměrně čerstvě zcela zdarma (více o této klávesnici čtěte zde).

Organizace a data: na GPS si počkáte

Ani po pracovní stránce telefon nijak nezklame. Základní funkce systému, jako jsou takřka profesionální kalendář s možností synchronizace, světový čas, celá řada budíků, stopky, e-mailoví klienti (POP3, IMAP, Exchange, Gmail) či zvukový záznamník sice v základu nerozšiřují žádné další aplikace, v Google Play však najdete vše podstatné. Doinstalovat bude třeba jeden z kancelářských balíků i PDF prohlížeč. Pro někoho otrava, pro jiné přínos v podobě svobodné volby.

Samozřejmostí jsou také Google Mapy, na fix GPS čipu si však vcelku počkáte. Ačkoli telefon v GPS testu najde dostatečný počet satelitů poměrně rychle, zafixování polohy mu trvá i déle než pět minut. Hodně samozřejmě záleží, na jak viditelném místě se v danou chvíli nacházíte. V praxi vás ovšem telefon často potrápí a dožene i ke slovům, která vám kdysi rodiče důrazně zakazovali.

Se světem vás telefon spojí pomocí integrovaného internetového prohlížeče, většina si však nainstaluje jeho lépe vybavenou alternativu, nejčastěji asi Google Chrome. Data stáhnete přes mobilní sítě třetí generace (HSDPA+) či wi-fi ve specifikaci 802.11 b/g/n. Telefon samozřejmě umí zprostředkovat mobilní připojení jako wi-fi hotspot, což je dáno použitou verzí operačního systému.

Zábava: fotoaparát překvapí, hry si užijete

Z pohledu zábavních funkcí přístroj nabízí především dvojici fotoaparátů. Ten na čelní straně, který našel namísto téměř zapomenutých videohovorů uplatnění hlavně u módních autoportrétů, nabízí rozlišení pěti megapixelů. Více se u něj není třeba rozepisovat, veškeré funkce jsou totiž společné (kromě blesku) se zadním hlavním fotoaparátem s rozlišením 13 megapixelů.

V iNew se u hlavního fotoaparátu rozhodli spolehnout na čip od Sony, což jejich telefon výrazně odlišuje od starších čínských mobilů, které význam fotek mírně řečeno podceňovaly. Výrobce se chlubí světelností F2.0, nicméně pravdou je, že ve skutečnosti je tento parametr o něco horší: F2.2. Samotná čočka je pětivrstvá a používá i infračervený filtr pro věrnější podání barev. Výsledky jsou tak více než dobré, ale je stále nutné myslet na to, že fotíte mobilem.

Nastavení fotoaparátu nabízí široké možnosti včetně speciálních funkcí v podobě panoramatického snímku či 3D fotografie, která poskládá záběry z různých úhlů na jeden vybraný objekt. Poté si jej lze na displeji snadno otáčet jen nakláněním přístroje. K dispozici je i automatická spoušť, a to i v závislosti na zachycení úsměvu snímaného člověka. Funguje to naprosto bezproblémově.

Videa přístroj dokáže nahrávat až v HD kvalitě a na záznamu koncertů jsme si ověřili, že se dokáže poprat i s přebuzeným zvukem. Využít u něj můžete elektronickou stabilizaci obrazu (EIS), volit z několika efektů i kvality nahrávky. Videa i fotografie je pak možné označit polohou jejich pořízení (GPS tagging). Videa ve vysokém rozlišení samozřejmě umí telefon i přehrávat pomocí předinstalovaného videopřehravače.

Díky relativně velkorysé vnitřní paměti o velikosti 16 GB a možnosti jejího rozšíření až o 32GB paměťové karty je telefon i ideálním kandidátem na hlavní multimediání přehrávač. V základu k němu dostanete sluchátka, která jsou však spíše parodií na dobrý zvuk. Základní hudební přehrávač pak rozhodně nenabízí takové možnosti jako řada volně dostupných aplikací. Neumí například ani zobrazit ovládání na lock screenu, což je jistě škoda. Práce s hudební knihovnou je však příjemná a soubory díky funkci Mass Storage dostanete do telefonu velmi snadno.

Hry v základu v telefonu nenajdete žádné, ale opět se lze spolehnout na jejich nepřeberné množství na Google Play. Díky výše popsané hardwarové výbavě nemá telefon zásadní problém s jakoukoli běžnou hrou, na opravdu náročné tituly se však obrňte trpělivostí a dost možná i rukavicí na velmi zahřátý telefon.

Shrnutí: za málo peněz hodně muziky

Model iNew V3 se stal za poměrně krátkou dobu světovým bestsellerem. Za cenu do čtyř tisíc korun nabízí opravdu hodně funkcí a díky vskutku pečlivému testování navrch můžeme vyvrátit (alespoň u našeho kusu) zkazky o spolehlivosti zejména po i drobném pádu na zem. Náš kus si zažil už mnoho kotrmelců a kromě šrámů s tím spojených stále funguje, jako bychom ho právě vybalili z krabice.

Telefon samozřejmě není zcela bez vad. Nejvíce kritiky si od nás zaslouží za dlouhý fix satelitů GPS a někdy až opravdu extrémní přehřívání, což je zejména daň za velmi tenké tělo, v němž se teplota procesoru zkrátka hůře zamaskuje. Pokud se vám navíc vzhled iNew líbí, ale výkonově vám třeba nedostačuje, stačí se po čínských e-shopech trošku poohlédnout. Ve stejném kabátku (jen s drobnými změnami) lze totiž nalézt i osmijádrové stroje (Doogie).

Mezi nevýhody lze zařadit i určité rezervy v kvalitě zpracování, zejména co se týče slícování zadního krytu se zbytkem telefonu. Otravné je i časté nabíjení, za nějž může poměrně nízká kapacita akumulátoru.

Konkurenci bude iNew V3 hledat vzhledem k opravdu dobrému poměru výkon/cena těžko. Do čtyř tisíc korun totiž u zavedených výrobců dostanete opravdu jen nutný základ s mnohými omezeními. U čínských alternativ je naopak situace zcela opačná, seznam konkurentů by však v tomto případě byl opravdu obsáhlý a plný značek, které českému zákazníkovi nic neřeknou. Smiřme se tak tentokrát s konstatováním, že iNew V3 je svébytná dobře vybavená stylovka pro lidi, kteří nechtějí za slušný mobil vydat většinu měsíční výplaty.