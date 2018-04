Indie nechce ustoupit, dál žádá přístup do sítě pro BlackBerry

15:01 , aktualizováno 15:01

Indie nehodlá zmírnit svůj předchozí postoj a dál požaduje přístup do komunikační sítě kanadské společnosti Research In Motion (RIM), která vyrábí mobilní telefony BlackBerry. Sdělil to dnes zdroj z indické vlády, na který se odvolává agentura Reuters.