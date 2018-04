Indická vláda zakázala mladým mobily. V Evropě se obdobné zákony týkají jen škol

Po prostudování odborné zprávy indických lékařů se vláda jednoho z nejlidnatějších států světa rozhodla, že zakáže používání mobilních telefonů osobám mladším 16 let. Zákon, který tak trochu připomíná tuzemské zákazy prodeje tabákových a alkoholických výrobků nezletilým osobám, vzešel z varování asijských specialistů.

Ti totiž tvrdí, že používání mobilního telefonu negativně působí na dětský organizmus a nervový systém. Díky tomu se prý tyto osoby stávají náchylnější k vážným onemocněním, jakými jsou například rakovina nebo mozkové nádory. Současně s vydáním nového a světově ojedinělého zákona vláda důrazně doporučila rodičům, aby mobil nedávali do dětských rukou ani doma.

Výrobci mají strach, Indie je totiž jejich budoucnost

Vzhledem k tomu, že Indie s více než miliardou obyvatel patří v současnosti k zemím, kde probíhá obrovský rozmach mobilní komunikace, jedná se pro výrobce telefonů o nepříjemnou zprávu. Právě teenageři jsou totiž věkovou skupinou, díky níž probíhá takzvaný „mobilní boom“ v každé zemi mnohem intenzivněji.

V Evropě jsou mobily zakázané pouze ve školách

Nikdo si asi nedokáže představit, že by obdobně přísný zákon prošel v evropských zemích; zejména v dnešní době, kdy celosvětově oblíbený komunikační nástroj rodiče kupují svým ratolestem pomalu do mateřské školy. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách ale v některých státech EU funguje již delší dobu. Například v Itálii nebo v některých spolkových zemích sousedního Německa má učitel právo zabavit přístroj kterémukoliv ze studentů v případě, že by kvůli němu vyrušoval, nesoustředil se na probíranou látku nebo jiným způsobem odvracel pozornost svých spolužáků.

Teenageři si cestu k mobilu vždy najdou

Novela indického zákona o používání mobilních telefonů opět vyvolává diskusi o jeho nežádoucích vlivech na lidské zdraví. Některé studie tvrdí, že ani dlouhodobé používání mobilů žádným způsobem na organizmus člověka nepůsobí, v jiných se argumentuje vědeckými poznatky o nadměrné škodlivosti.

I kdyby měl zákon o zákazu používání mobilů mezi dětmi pádné odůvodnění, teenageři si cestu k jeho koupi vždycky nějakým způsobem najdou – tak, jako to v tuzemsku provádějí s cigaretami či alkoholem.