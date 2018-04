Index Jog pro Palm m50x

Všechny obrázky a animace sice zobrazují Palm m505, ale tuto funkci (viz schéma zapojení) lze aplikovat na všechny typy Palm počítačů a některé hlavně starší Palmy III řady mají pro zabudování této funkce velký prostor uvnitř krytu. Obrázky byly stáhnuty z jedné japonské www stránky, bohužel si již nepamatuji adresu, ale beztak tam byl pouze rozsypaný čaj, takže obrázky plně ukazují, jak k vlastní přestavbě došlo. Omlouvám se i za popis u obrázků v japonštině. K názvu článku bych dodal jen to, že

a

utor tuto přestavbu nazval Index Jog pro Palm m505.









Nejprve je nutné sehnat rotující tlačítko Jog dial neboli součástku nápadně se podobající malému potenciometru. Avšak uvnitř má dvě krajní polohy opatřeny mikrospínači pro posun a kolečko lze zamáčknout pro vybrání položky. Tuto součástku lze sehnat v obchodech s elektrosoučástkami.





Přestavba spočívá ve vytvoření otvoru pro Index Jog. Dále je nutné připájet tenké nejlépe smaltované měděné drátky na vlastní základní desku Palmu - viz schéma zapojení a př

ipojení k vlastnímu Index Jogu.





Je nutné, aby veškeré pájené spoje byly kvalitně izolovány tak, aby nedošlo k nežádoucímu zkratu na desce plošných spojů a poškození celého přístroje. Musíme si uvědomit, že takováto

úprava pozbývá jakékoliv záruky a každý si ji dělá na vlastní nebezpečí

. Hlavně po stránce technické aplikace celku. Na samotném schématu a řešení není co zkazit, je to de facto pouze vyvedení kontaktů mikrospínačů Up a Dwn pro pohyb na součástku Index Jog.





Celek nejlépe zalijeme pryskyřicí nebo termo-lepidlem, které dostatečně celek fixuje proti pohybu nebo utržení a dále ještě lépe izoluje jednotlivé kontakty od svého okolí.

Po připájení, zaizolování a fixování lepidlem a případném zabroušení hran a zaslepení již můžeme Index Jog plně využívat. Vše by mělo fungovat na první zapojení, pokud ovšem nepřehodíte drátky a tím např. směr pohybu… Nejlépe si to vyzkoušíme dříve, než celek zalepíme a zašroubujeme!





Závěr:

Jediné, co dodám, je to, že Palm m50x je touto funkcí docela pěkně dovybaven a určitě, pokud je celá operace pěkně udělána, dostane další dobrou funkci do svého vínku a bude i pěkně vypadat. Upozorňuji však na to, že veškeré úpravy si každý majitel dělá na vlastní zodpovědnost a porušuje tím záruční podmínky!