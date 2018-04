Ind láme rekordy: poslal 182 689 SMS za měsíc

Ind Deepak Sharma ze severoindického města Ludhiana (stát Pandžáb) zvolil zajímavý způsob, jak se dostat do Guinnessovy knihy rekordů. Je totiž náruživým pisatelem SMS zpráv. V minulém měsíci jich odeslal 182 689, tedy asi 6 000 denně. Pokud by tedy spal maximálně šest hodin denně a jinak se věnoval jen posílání zpráv, musel by každou minutu odeslat pět a půl zprávy. Plány má však mnohem velkorysejší, v tomto měsíci hodlá odeslat 300 000 zpráv, tedy 10 000 denně.

Pro svou zálibu získal celé příbuzenstvo a přátele, kteří jsou jeho zprávami "obšťastňováni". Zpráva serveru webindia123.com cituje jednoho z Deepakových přátel, který je plně odhodlán mu pomoci zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů, ačkoliv nejdříve z přílivu SMS rozhodně nadšem nebyl. Deepak Sharma by se ale mohl zapsat i dalším rekordem, podrobný výpis od jeho operátora měl minulý měsíc 1 411 stran. Až Deepak rekord získá, může poděkovat právě i svému operátorovi Airtel. Bez jeho tarifu s neomezeným počtem SMS by to asi nedokázal.