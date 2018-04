Imperium: real-time strategie na Psion

Jistě si uživatelé PC vzpomínají na známou real-time strategii na PC, která nesla název Command and Conquer. Tato "rýltajmovka" si získala srdce mnoha hráčů. Tak se stalo především díky své svižnosti, rozmanitosti jednotek a dalším příznakům, které jen zvyšovaly hratelnost.

Na Psion nyní přichází jakýsi klon této geniální hry. Imperium je totiž název pro menší verzi C&C, která se vejde na Psion. Jedná se o akční realtime strategii.

Hru lze nainstalovat jak na disk C:, tak na disk D:. Pokud Imperium vlastníte neregistrované, lze stavět pouze některé základní jednotky, se kterými lze dohrát každý level, ale jste ochuzeni o další, rozšířené jednotky. Bez těch je pak poměrně těžké dohrát pokročilejší levely ve hře. Registraci si může zařídit každý po zaplacení 15 liber, což není na hru mnoho, ale na druhou stranu je otázka, zda si raději koupíte hru na PC nebo na Psiona.

Imperium má jednu velkou výhodu oproti C&C a to, že se nechá hrát téměř všude, jelikož si s sebou svého miláčka většinou nosíme. Pokud tedy nemůžete vydržet bez akce a taktiky, není problém si nosit s sebou vlastní miniarmádu vojáčků a autíček z tekutých krystalů.

To je menší nevýhoda, jelikož na PC měly vojenské jednotky alespoň barevné odlišení, ale na Psionu je již musíme rozeznávat podle stupně světlosti/šedosti, abychom si nemysleli, že ti, co jdou k nám do základny nejdou na průzkum, ale zničit silo nebo heavy factory.

Pro ty, kterým by nestačily úrovně implementované ve hře jsou na našem serveru (Mapy pro Imperium) a nebo na domovské stránce Imperia ke stažení další mapy a pro ty nejzarytější hráče je zde i editor map na PC ((Imperium map editor pro PC).

Samotnou hru lze stáhnout rovněž na domovské stránce a nebo na našem serveru (Imperium pro Psion). Sám si myslím, že tato hra stojí alespoň za ozkoušení, protože minipočítače přeci neslouží 100% vždy pouze k práci. Stejně tak, jako osobní počítače, kde minimálně jednou každý z nás spustil .