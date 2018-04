IMGrab: ukládat obrázky už umí i Safari pro iPhone

Snad každý kdo jednou vyzkoušel surfování na internetu prostřednictvím prohlížeče Safari na Apple iPhone, uznává, že je to jasně nejkomfortnější možnost prohlížení webových stránek na displeji mobilního telefonu. Jistě, funkcemi prohlížeč právě nepřekypuje, ale rychlostí načítání a onou pohodlností strčí Safari celou konkurenci hravě do kapsy. Aplikace IMGrab navíc umožní ukládat obrázky zobrazené v Safari přímo do iPhonu.

Postup:

Spusťte installer a nainstaluje Jiggy Runtime ze sekce Development

Přejděte do oddílu Sources a přidejte http://dezign999.com/repo

V installeru se objeví nová sekce s názvem Fight Club, odkud nainstalujte A27´s IMGrab

Nyní spusťte Safari a zobrazte kýžený obrázek

Opusťte Safari a spusťte IMGrab

Klepněte na Import History a vyberte danou URL (poslední)

Klepněte na Confirm, obrázek se zobrazí na displeji

Zvolte Save

Všechny takto uložené obrázky potom najdete ve složce s fotkami (Photos)

IMGrab je užitečná utilita, která Safari přidává důležitou funkci. Ještě pár obdobných a tento webový prohlížeč bude doveden k dokonalosti.