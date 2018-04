ImCoSys - levný smartphone na Linuxu se chlubí GPS

Malá Švýcarská společnost ImCoSys představila na letošním veletrhu Cebit nový komunikátor postavený na operačním systému Linux s lakonickým označením Smartphone. Komunikátor s dotykovým displejem a rozlišením QVGA, používá procesor Texas Instruments OMAP730 a paměť flash i SDRAM mají hodnotu 64 MB. Uživatelskou paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu SD.

Při krátkém seznámení s komunikátorem musíme pochválit jeho zpracování a velikost. Lepší by mohl být displej, který je dobře čitelný jen při přímém pohledu. Při pohledu z většího úhlu byla čitelnost displeje výrazně snížena. To by mohlo vadit především při používání GPS v autě. Tento neduh by mohl eliminovat hlasový výstup, kterým navigační systém disponuje.

Aby výrobce přístroj odlišil od konkurence, nechal se inspirovat některými mobily s asijským původem a ovládací prvky rozmístil asymetricky. Tlačítek na mobilu mnoho není, proč také, když hlavním ovládacím prvkem je rozměrný dotykový displej. Líbilo se nám poměrně jednoduché menu. Díky tomu lze dotykový displej ovládat i prsty a není nutné vytahovat dotykové pero.

Komunikátor ImCoSys má ve výbavě Wi-Fi (802.11b) a pozičním systémem GPS (nechybí výstup na externí anténu). Chybí vestavěný fotoaparát. Připojit komunikátor k počítači lze pomocí USB, přes Bluetooth nebo přes sériový datový kabel. Komunikátor zvládá všechny čtyři pásma GSM (850/900/1800/1900 MHz) a vedle podpory datových přenosů GPRS podporuje i EDGE. V obou případech ve třídě 10.

Smartphone ImCoSys má docela bohatou výbavu. Samozřejmostí je podpora SMS a MMS, navíc přístroj disponuje e-mailovým klientem s podporou protokolů SMTP/eSMTP/POP3. Nechybí ani internetový prohlížeč a Wap 2.0. Komunikátor podporuje Javu MIDP 2.0, což je i základní platforma pro doplnění výbavy přístroje o nové aplikace. Vyzvánění může být ve formátu MP3 nebo polyfonické čtyřicetihlasé ve formátu MIDI.

Jako správný smartphone nabídne novinka svým majitelům prohlížeč a editor dokumentů ve formátech Word, Excel, PowerPoint a PDF. Z hlasových funkcí disponuje ImCoSys diktafonem a nechybí ani hlasitý odposlech. Na cestách majitelé přístroje ocení mód letadlo, který vypne telefonní část přístroje.

Rozměry linuxové novinky jsou 125 x 64 x 18 milimetrů. Relativně tenký přístroj tak dobře padne do ruky. Hmotnost linuxového smartphone je poměrně nízká 135 gramů.

Nový komunikátor se bude dodávat ve verzích s podporou angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Záruka by měla být dva roky. S cenou 298 Euro, tedy osm a půl tisíce Kč, se jedná o docela zajímavou nabídku. Neznámý výrobce si ale ani víc žádat nemůže.