Imageon 100 - grafický čip od ATI pro PDA zařízení

I když jsou aktivity společnosti ATI Technologies v oblasti grafických čipů velmi rozsáhlé, mimo majitelů notebooků vstup ATI na pole PDA zařízení očekával zřejmě málokdo. Protože ale trh s nejrůznějšími organizéry a kapesními počítači závratně stoupá a nabývá na objemu, určitě bude o specializovaný grafický čip pro PDA zájem a vývoj této nízkospotřebové "míchanice" tranzistorů a dalších součástí se určitě velmi brzy zaplatí. Co tedy ATI vlastně výrobcům PDA nabídne už v únoru, kdy by měla být zahájena masová výroba čipu s názvem Imageon 100?



Dnes už prakticky nelze o žádném složitějším integrovaném obvodu hovořit jako o jednoúčelovém zařízení, v případě grafického čipu je však jeho funkce předem jasně dána. Imageon 100 je v podstatě grafický koprocesor navržený pro PDA zařízení a mobilní telefony (z kategorie smartphones či vyspělejší) s ohledem na jejich relativně malé displeje, další důraz byl kladen na nízkou spotřebu drahocenného proudu z baterií jednotlivých modelů PDA zařízení. Imageon 100 je zajímavý například hardwarovou podporou pro dekódování MPEG-4 videa a obsahuje celkem 384 KB integrované paměti SRAM (rychlá statická paměť RAM), využívané pro vykreslování jednotlivých pixelů v rozlišení 240x320 bodů, maximální podporované rozlišení je pak 800x600 bodů. Současně obsahuje čip i integrovaný řadič pro paměti typu SDRAM, potřebné pro zobrazování rozlišení od 240x320 až po 800x600 bodů. Interface Imageonu 100 umožňuje jeho využití společně s různými procesory používanými u PDA zařízení, jako příklady jsou uváděny procesory Intel StrongARM, Motorola Dragonball a CPU od Hitachi a NECu. Přímo podporovány (přes speciální driver) jsou operační systémy Palm OS, Windows CE / Pocket PC, EPOC (od Symbianu) a také Linux.



Masová produkce čipu by měla být zahájena už za měsíc, jeho cena bohužel zatím není známa. Necháme se překvapit, který z výrobců PDA Imageon 100 použije, pak už nebude problém provést některé základní zátěžové testy a zjistit něco víc o rychlosti Imageonu 100 v praxi.