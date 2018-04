IM+, univerzální instant messenger pro Sony Ericsson P800

Instant Messenger Plus neboli IM+ německé společnosti Shape Services je aplikace pro zasílání a příjem zpráv a souborů po internetu. Služby instant messagingu jsou na světě již mnoho let a díky výrazně vyšší flexibilitě používání a samozřejmě i díky novým mobilním telefonům začínají v některých ohledech pomalu konkurovat i populárním (a nejen evropským) SMS. IM+ existuje ve verzích pro Windows a Linux, kde ale asi jen těžko může konkurovat svým již "zavedeným" konkurentům, jako je například ICQ nebo MSN Messenger. Mnohem lukrativnější je ovšem verze IM+ ve verzi pro komunikátory Nokia 92xx, smartphony Nokia 7650/3650 a také ve verzi pro Sony Ericsson P800, na kterou se teď podíváme podrobněji.



IM+ pro Sony Ericsson P800 je komplexní řešení pro instant messaging v podobě jednoho programu, který podporuje hned čtyři nejznámější messaging systémy. IM+ kombinuje ICQ klienta, MSN Messenger, AOL Messenger a Yahoo! Messengeru. IM+ v3.0 a vyšší podporuje navíc ještě Jabber, což se zatím netýká IM+ pro P800 ani verze programu pro smartphony Nokia 7650/3650. S pomocí IM+ můžete rychle, pohodlně a obvykle i výrazně levněji off-line či on-line komunikovat s prakticky libovolným člověkem na světě, který je registrovaný na nějakém z výše jmenovaných messenger serverů. Komunikace je stejná jako v případě ICQ či MSN klienta pro Windows a další operační systémy. IM+ pro P800 bohužel zatím nepodporuje přenos souborů, je ale poměrně pravděpodobné, že se tato možnost objeví v některém z příštích "větších" updatů programu. Před použitím IM+ se pochopitelně musíte zaregistrovat na některém z messaging serverů. Pokud už registraci máte hotovou, stačí v preferencích IM+ zadat příslušné registrační údaje (číslo konta/login, heslo apod.) a pak už si můžete dopřát výhody okamžité komunikace. V IM+ se můžete připojit na všechny čtyři podporované servery současně a on-line komunikovat s uživateli připojenými k ICQ, MSN, AOL či Yahoo! messaging serveru.

























Zasílání zpráv - pokud nebereme v úvahu roaming - stojí například v případě GRPS připojení (kde se počítá pouze délka přenesených dat a nikoliv doba připojení) a vhodném paušálu většinou jen zlomek toho, co nejlevnější SMS zprávy. Příjemce zpráv ale pochopitelně musí mít pro on-in komunikaci spuštěný příslušný klient. Off-line zprávy lze posílat také (příjemce si je přečte, až si spustí klient), spolehlivost jejich doručení ale přímo závisí na daném messaging serveru. Spolehlivost doručení on-line posílaných zpráv z IM+ je velmi vysoká a většinou opět závisí přímo na spolehlivosti daného komunikačního serveru. Když jsem měl slušný signál, ještě se mi s IM+ nestalo, že by on-line zaslaná zpráva příjemci nedorazila. IM+ může samozřejmě fungovat i na pozadí. Příchozí zprávy pak mohou být signalizovány zvukovým upozorněním nebo vibračním vyzváněním, které si můžete nastavit s různým časem a s různým počtem opakování. Poslané a přijaté zprávy jsou ukládány do historie zpráv stejně jako u ICQ klienta. Každému uživateli můžete v případě potřeby změnit například i jeho identifikační nickname (přezdívku), přidávat lze samozřejmě i nové uživatele. V historii zpráv funguje i zoomování textu, které ale není k dispozici na úvodní obrazovce s výpisem aktivních či neaktivních uživatelů daného messaging serveru. Autoři IM+ jsou zřejmě nepřátelé oblíbených smajlíků, neboť při psaní zpráv v P800 je v programu nelze nijak rozumně zadat a musíte použít klávesnici nebo funkci pro rozpoznávání písma.Na závěr ještě několik tipů pro používání IM+ s jednotlivými messaging servery. IM+ používá TCP/IP konektivitu a vyžaduje proto volné příslušné "komunikační" porty, které nemusejí být momentálně volné zejména v případě různých cenových variant GPRS připojení (cenové programy/měsíční paušál, předplacené karty apod.) nebo jiných restrikcí mobilního operátora. Pokud by vám u vašeho mobilního providera některý z programem podporovaných messaging serverů nepracoval a daný messaging server fungoval správně, s největší pravděpodobností to má na svědomí právě váš mobilní operátor, který omezil používání potřebných komunikačních portů. Můžete ale vyzkoušet ještě jiné porty, konkrétně se jedná například o porty 80, 443, 110, 25, 143, 53 a 8080 (Shape Services), jejichž funkčnost u jednotlivých messaging serveru ale pochopitelně nemohu zaručit. Při ztrátě GPRS připojení (například bouřka, slabý signál, delší telefonní hovor, při kterém se GPRS konektivita pozastaví apod.) se může stát, že se daný messenger klient odpojí, ale server si přitom stále myslí, že jste pořád připojeni, a nelze odesílat ani přijímat zprávy. Pak je samozřejmě lepší dané spojení se serverem rovnou manuálně ukončit a navázat nové.A závěr? Bude krátký. IM+ je jedna z nejzajímavějších a pro mnoho uživatelů P800 může být zřejmě i jednou z nejužitečnějších aplikací. Vynikající dojem z používání a možností IM+ bohužel trochu kazí relativně vysoká cena 30 USD, chybějící podpora smajlíků a možná malinko i fakt, že není k dispozici žádná zkušební verze či demoverze programu. Používáte často ICQ (MSN Messengerů existuje pro P800 hned několik) a nelíbí se vám nebo vám vůbec nevyhovují například aplikace TipicMe (taktéž částečně univerzální a i ve verzi 1.3 stále dost nespolehlivý instant messenger) nebo na Palmare již popsaný freewarový ICQ klient MyBuddies? Pak lepší aplikaci než IM+ (podporující navíc hned čtyři messaging servery) asi pro P800 momentálně nenajdete.Těsně po dopsání recenze dorazily další potvrzené informace o nových verzích IM+. Uživatelé programu se mohou těšit na podporu smajlíků i přenos souborů (ten bude do IM+ ale pravděpodobně zařazen až později). Až do 31. 8. 2003 probíhá promo akce, během které si můžete IM+ zakoupit za 20 USD, tj. se slevou 10 USD.