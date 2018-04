Ikonky CLI pro Nokia 6110?

Jak jsme slíbili, přinášíme pokračování série článků a výzkumů věnovaných využití smart messagingu pro tvorbu vlastního zvonění a vlastních ikonek skupin volajících. Jak jste patrně zjistili, Nokia uzavřela svoje SMSCentrum vyjma portu 99999 vyhrazeného pro stahování firemních zvonění. Je proto potřeba vyzkoušet jiná SMSC - konkrétně o víkendu jsem měl s EuroTelem veskrze positivní zkušenosti se SMSC D2 +49-172-2270042 - ale zkoušejte i jiná.

Software, který vám pro tvorbu ikonek CLI nabízíme, pochází opět z pera a klávesnice Kariho Korpiho, jehož tvorbu jsme již zachytili programem pro tvorbu vlastních zvonění. Kari sliboval na víkend novou betaverzi programu pro editaci zvonění, také ji dodal a rychle ji stáhnul, protože při práci s ní poměrně nebezpečně často tuhnul počítač. Download programu pro Windows 95 je zde (167KB).

Nu nic, tento program je velmi jednoduchý - nakreslete si v rastru čerobíle ikonku, kterou si přejete. Program automaticky předpokládá, že ji chcete animovat - tedy zapínat a zhášet. Ke správné funkci potřebujete Nokia Cellular Data Suite 1.2 - raději kabel. Opět pozor na porty - NCSD se mapuje ne na fyzický port, ale na virtuální!

Až si uděláte ikonku dle libosti, stiskněte Upload icon. Pokud jste měli správně nakonfigorávny porty, provede se přesun definice. Pokud se nyní podíváte do seznamu došlých zpráv, mělo by se u této zprávy zobrazit, že ji nelze zobrazit - to je v pořádku. Nyní ji musíte funkcí Forward (v češtině nevím - něco jako Předat či tak něco) přeposlat na svoje číslo, nebo na číslo někoho, kdo má Nokia 6110 a komu chcete udělat radost, případně ho ikonkou dojmout. Nepoužívejte SMS centra našich operátorů, zkuste výše uvedené, nebo pokud již nepůjde, vyzkoušejte SMS centra z našeho seznamu světových SMSC.

A pokud máte novou zajímavou ikonku, pošlete nám ji!