Bezdrátové nabíjecí stolky nestojí mnoho. IKEA odtajnila ceny

Nábytkářský gigant IKEA oznámil sortiment zboží pro bezdrátové nabíjení letos v březnu na kongresu MWC v Barceloně (více zde). Zboží se má začít prodávat v průběhu dubna a první jednotlivá zařízení jsou již k dostání i v českých obchodech.

Bezdrátové nabíjení Nabíjení probíhá na krátkou vzdálenost pomocí cívek ve zdrojovém i cílovém zařízení. Nedochází k přímému propojení elektrických obvodů, zařízení tedy mohou být vodotěsná a velice odolná a bezpečná. Jednotlivé aplikace se liší jak vzdáleností, na kterou jsou energii schopny přenést, tak účinností.

Bezdrátové nabíjení není žádná novinka, některé telefony ho mají zabudované už poměrně dlouho, jiné jsou připravené pro speciální příslušenství. Většinou jde o standard Qi od Wireless Power Consortium. Stejný standard si vybrala i IKEA. Seznam přístrojů se zabudovaným bezdrátovým nabíjením, případně telefonů, které potřebují speciální kryt pro standard Qi najdete zde.

V nabídce nábytkářského obchodu jsou nabíjecí podložky, kryty pro vybrané mobily pro bezdrátové nabíjení a i kompletní nábytek a příslušenství s integrovanou nabíjecí podložkou.

Stolek Selje stojí 1 490 korun

Dva noční stolky s integrovanou nabíjecí podložkou se jmenují Selje a Nordli. Oba stolky IKEA prodává i v obyčejné verzi bez nabíjení, tak pozor při výběru, poznáte to podle ceny. Selje s podložkou bude stát 1 398 korun, bez podložky stojí 699 korun. Nordli s nabíjením bude stát 2 689 korun, bez nabíjení stojí 1 990 korun. Nabíjecí stolky k 19.4. zatím nejsou v české pobočce v prodeji, v Německu je už zalistován stolek Selje za 49 eur, druhý a další výrobky zatím nikoliv.

Bezdrátově lze u IKEA nabíjet i s lampičkami. Stolní modely Varv a Riggad stojí shodně 1 490 korun, velká stojací lampa Varv vyjde na 2 990 korun. Opět zboží zatím koupit nelze.

Bezdrátovou nabíječku Jyssen zabudujete do libovolného nábytku.

IKEA nabízí i samostatné bezdrátové nabíjecí podložky. Jmenují se Nordmarke a s jedním nabíjecím místem stojí 799 korun, se třemi místy pak 1 690 korun. Nejzajímavější je podložka Jyssen, kterou lze zabudovat přímo do některých řad nábytku firmy, případně v podstatě do jakéhokoliv nábytku. Nabíječka stojí 799 korun, firma k ní prodává i nástavec na vrtačku pro vyvrtání otvoru za 129 korun. Vše opět bude v prodeji podle firmy do konce dubna.

Aktuálně už IKEA nabízí ve svých tuzemských prodejnách kryty s podporou pro bezdrátové nabíjení. V nabídce jsou kryty pro iPhony 4(s), 5(s) a 6 a kryty pro Samsungy S3, S4 a S5. Kryty pro iPhony jsou dražší, stojí 399 až 599 korun, vyžadují víc elektroniky, telefony přímo bezdrátové nabíjení nepodporují. Samsungy standard Qi podporují, takže jim stačí kryt s cívkou, ty z IKEA stojí 299 korun.

Pro srovnání, originální kryt Samsung pro model S5 včetně podložky stojí 1 400 korun, flipové pouzdro pak opět s podložkou 2 100 korun. Samotná podložka stojí 750 korun, tedy podobně jako podložky v IKEA.

Výhodou podložek IKEA je bezesporu jejich přímá integrace do nábytku, případně možnost podložku do téměř libovolného kusu nábytku zabudovat. S tím dává bezdrátové nabíjení smysl. Ceny jsou nastavené přiměřeně.