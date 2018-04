Igelitový pytlík nasadit! Pak už nic špionážního nevyfotíte

Automobilky si svá tajemství střeží velmi přísně, mají na to však různé metody. Mnohde musí návštěvníci své mobilní telefony rovnou odevzdat, jinde stačí jen slovní zákaz focení a důvěra v to, že návštěvník-novinář nebude zveřejňovat fotografie utajovaných věcí. Různí se i přístup u zaměstnanců, například ve Škoda Auto dostanou telefony pečetní nálepku přes fotoaparát, což následně znesnadňuje použití telefonu i v soukromém životě.

U Jaguaru řeší tuto situaci, alespoň u návštěv, relativně jednoduše. Chytrý telefon tu putuje do igelitového sáčku. Ten je vytvořen tak, že zadní strana je kompletně modrá a vpředu je v horní části modrý pruh. Telefon se do sáčku vsune, pytlík se pak přeloží a zalepí lepícím páskem, který je jeho nedílnou součástí. Následovat by mělo zapečetění sáčku podpisem odpovědnou osobou, před kterou by se pak po opuštění areálu měl být igelit otevřen. To v méně přísném režimu při naší návštěvě testovacího a vývojového centra v britském Gaydonu vyžadováno nebylo.

S igelitovým pytlíkem na telefonu opravdu nic vyfotit nejde. Čelní i zadní fotoaparát jsou zakryty a výsledkem jsou modré snímky maximálně s několika znatelnými šmouhami.

Fotografie pořízené skrze sáček zabraňující fotografování ve vývojovém centru Jaguar Land Rover

Samotný smartphone lze přitom nadále používat, kapacitní dotykový displej funguje zcela bez problémů. To vlastně platí i pro běžný igelitový sáček, u něj ale nemusí být citlivost tak dobrá, jako u tohoto speciálního. Může překvapit i fakt, že bez problémů nám fungovala i čtečka otisků prstů u Samsungu Galaxy S6, který byl tím kusem, jež do sáčku v našem případě putoval.

Zajímavostí je, že společnost Tungate Group má tento chytrý sáček chráněn jako průmyslový vzor. Jaguar Land Roveru dodává firma dvě velikosti sáčků, menší je vhodný například pro starší iPhony a další telefony s maximálně asi 4,5 palcovým displejem, větší pojme i opravdu veliké phablety.