Motorola chce být stejně úspěšná jako Lenovo

Lenovo představí v Berlíně mimo jiné také novinky mobilní značky Motorola. Kultovní značku koupila firma od Googlu už v roce 2014. V prodeji smartphonů je v současnosti Motorola spolu s Lenovem až na osmé příčce, ale viceprezident Motoroly v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) Antony Barounas se nechal v Berlíně slyšet jasně: „Máme za cíl stát se jedničkou mezi masovými výrobci chytrých telefonů.“

Sází přitom zejména na Evropany. Na starém kontinentu totiž počet majitelů telefonů značky Motorola vzrostl meziročně o více než čtvrtinu. To ovšem nekryje lehký propad na 9,9 milionu prodaných kusů. Ve Spojených státech, kde si výrobce aktuálně drží pátou příčku, chtějí být do roka třetí.

Firma doufá, že k růstu prodeje napomůže i podpora 5G v nových modelech. Síť, na jejíž mezinárodní standardizaci se stále pracuje a Český telekomunikační úřad ji v září vyzkouší v pilotní verzi, je nejnovější generací bezdrátových systémů. Společnost by podporu 5G sítě chtěla do motoroly implementovat koncem letošního roku, nejpozději ovšem začátkem roku 2019. Tím by se podle vlastních slov stala prvním mobilním telefonem s přístupem na tuto síť.