IDOS 2004 - jízdní řády v kapse (recenze)

Výběr databází

Jízdní řády IDOS firmy Chaps pro PocketPC jsou jakousi obdobou známé aplikace pro PC, kterou řada z nás zná z desktopových počítačů. Program sestává z hlavní aplikace a datových modulů, které můžete nezávisle do handheldu přihrávat. Moduly spolu umějí kooperovat - nahrajete-li si třeba dálkové autobusy a jízdní řády Morava, najde vám program spoj z Prahy třeba do fiktivní Spodní Lhoty u Valašského Meziříčí....

Modulární koncept je výhodný i pro uživatele, kteří se potýkají s místem. Každý modul totiž zabere paměť hned dvakrát; poprvé jako zdrojová databáze v PDA a podruhé po spuštění aplikace, kdy je zaváděna do paměti. Právě proto je hned na vstupní obrazovce programu volba databází, v kterých chceme vyhledávat.

Ještě je dobré dodat, že databáze si můžete po zakoupení programu stáhnout na stránkách Chapsu - k dispozici jsou autobusové jízdní řády Čechy, Morava, Slovensko, dálkové a mezinárodní linky, vlaky, MHD vybraných měst ČR, letový řád ČSA a ČSL. Oproti desktopové verzi zde nenajdete mapy a tarifní databáze.

Firma Chapos databáze průběžně aktualizuje, takže majitelé licencí mají ve svém PDA vždy aktuální jízdní řád!

Hledáme spoj

Nejdůležitější volbou v takovéto aplikaci je samozřejmě zadání trasy. Musíme samozřejmě vložit základní údaje ODKUD a KAM jedeme, aplikace nám umožní vložit i jedno průjezdní místo. Vstupní formulář upřesníme vložením předpokládaného data a času odjezdu a táhlem vpravo dole můžeme upřesnit, s kolika přestupy může aplikace počítat. Když dáte 0, program vyhledá jen přímé spoje, když 1, vyhledá přímé spoje a spoje s jedním přestupem a tak dále.

Důležitými tlačítky na této obrazovce jsou ještě Směr<>, kterým prohodíte Odkud a Kam. Tlačítkem Vymazat smažete všechny prvky ve formuláři a tlačítkem Vyhledat spustíte vyhledávání spoje. Tato velká tlačítka mají ekvivalenty ve spodní nástrojové liště, kde najdete ještě menu Informace se zobrazením oken O aplikaci a O datech.

Důležité je ovšem samotné vložení místa (Odkud, Kam, Přes). Po kliknutí na patřičné políčko se ocitnete v okně Volba stanice, kde nejdřív učíte kategorii (obec, místní část, název stanice/zastávky). Pak začnete psát požadované jméno, přičemž v dolním okně se vám zobrazují možnosti vyhovující již napsaným znakům. Pokud se mezi nimi objeví vámi požadovaná položka, jednoduše na ni klikněte,

Hledání spojení

Pokud jste řádně vyplnili vstupní formulář, můžete tlačítkem Vyhledat (či kliknutím na ikonku dalekohledu v liště) zahájit vyhledání spojení. Výsledkem je okno se zobrazením vyhledaných spojů, nebo varovná informace, že se spoj nepodařilo najít. Hlášení "spojení nebylo nalezeno" znamená, že se algoritmu nepodařilo sestavit vámi vyžadované spojení ze zdrojových databází. Na obrázku je příklad nenalezeného spoje mezi městy. Nechtělo se mi experimentovat, na jaké maximální prodlevy a teoretické spoje je program nastaven. Většina nenalezených spojů ale bude pramenit spíše z omezení počtu přestupů, takže pokud se s tímto problémem setkáte, zkuste zvýšit táhlem povolený počet přestupů.

Pokud jsme spojení nalezli (drtivá většina případů), hurá, ocitli jste se v obrazovce, kde je můžete prohlížet v detailu a rozšiřovat počet vyhledaných spojů.

Prohlížení nalezených spojů

Program vám po úspěšném vyhledávání nabídne nalezené spoje v obrazovce Spojení. Spoje jsou seřazeny hezky podle času odjezdu ve sloupečcích, jejichž šíři můžete měnit tažením za okraje. V dolním okně jsou podrobnosti o spoji.

Zde by byla moje první výhrada k programu - přivítal bych možnost měnit font a lupu. A jako odkojený palmista mi přímo rve srdce marnotratné zacházení s místem. Když zužuji sloupec, aby byl co nejmenší (a mohlo se mi vejít víc údajů na displej), zobrazí se mi skoro přes celý sloupec tři tečky, i když by se tam údaje v pohodě vešly. Taky by bylo určitě dobré mít možnost tažením zvětšovat velikost spodního informačního okna - leckdy je tam dost užitečných informací!

V nástrojové liště najdete dvě ikony dalekohledů, kterými se rozšiřuje hledání (časově dle šipek dopředu a dozadu). Vedle nich je modrý čtvereček, kterým vyvoláte okno Podrobnosti o spojení. Všechny tři ikony mají ekvivalent v menu Spojení.

Podrobnosti o spojení - itinerář cesty

Teprve okno Podrobnosti o spojení je ale skutečným itinerářem vaší cesty. Obsahuje položkový seznam všech spojů s časy přestupů (příjezd a odjezd) a číslem linky a spoje. V dolním okně jsou opět podrobnosti k vybranému spoji (aktivnímu spoji, na který jste klikl a který jste zbarvili modře). Nahoře se vám zobrazí ještě jízdní doba a počet kilometrů u této varianty spoje. K tomuto oknu platí všechny výhrady z minulého odstavce - tedy absence formátu fontu, nemůžete roztáhnout spodní informační okno, což zde mrzí ještě víc než u seznamu spojů.

Kliknutím na modré tlačítko " i " pak vyvoláte okno s podrobnou zastávkovou trasou spoje a časy příjezdů a odjezdů. Obsahuje i sloupec s kilometrovníkem. Nahoře vidíte číslo linky a spoje, případně číslo vlaku (a jeho název, má-li jej).

Ukázka z použití IDOS při hledání v MHD:

Suma sumárum

Málokterý program má v PDA tak smysluplné využití, zejména u lidí, kteří cestují. Za pár korun koupíte aplikaci, která vám bude průvodcem po celý rok, ve které můžete mít síť MHD ve vašem městě, autobusy, vlaky i leteckou dopravu.

A cena 350 Kč není dnes žádný velký peníz a za tištěné jízdní řády (vlaky, autobusy, dálkové linky, ČSA apod.) zaplatíme už dnes víc. A uživatelský komfort elektronické verze oproti tištěným je samozřejmě daleko vyšší. A další faktor, který je dobré vzít v úvahu, je aktualizace souborů, kterou máte po celý rok zdarma, zatímco u tištěných jízdních řádů si po pár měsících nemůžete být bohužel vůbec jistí, že váš spoj pojede.