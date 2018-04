iDNES se distancuje od ´projektu´ na ICQ

Zpravodajský portál iDNES se distancuje od výzvy rozšiřované ve zprávě šířící se v posledních dnech mezi uživateli sítě ICQ. Neznámý subjekt rozesílá zprávu nazvanou "PROJEKT iDNES", ve které tvrdí, že se snaží zjistit, do jaké míry jsou lidé provázáni jednotlivými seznamy uživatelů sítě programu ICQ.

Anonym také vyzývá k rozesílání této zprávy dalším uživatelům sítě. iDNES to považuje za zneužití jména nejnavštěvovanějšího zpravodajského serveru. Žádný „výzkum“ přes síť ICQ rozhodně nebyl vydavatelem, společností MAFRA, a.s., zadán ani iniciován.

Text zprávy zasílané přes síť ICQ: PROJEKT iDNES Je to zde poprve za deset let, a dalsich deset let uz to zde take nebude, jelikoz neplanujeme pokus opakovat. Nicmene, jde o test. Snazime se zjistit, do jake miry jsou lide provazani jednotlivymi seznamy uzivatelu site programu ICQ. Rozeslete tento text vsem lidem ve svem seznamu, vyjma cloveka od ktereho jste tento obdrzeli vy. Nejde o zadne spamove hlouposti, jako ze budete mit stesti, nebo spatny sex apod. Proste jen vyzkum.

V některých verzích je zpráva podepsána Michalem Hanákem, vedoucím redakce Zpráv.