28. září 1998

IDG vydalo CD se softwarem pro WinCE

Předplatitelé týdeníku našli v 39 čísle CD ROM o Obchodování na Internetu. Na disku najít i mohutný archive Cemonster, kde je 117 MB softwaru z Internetu. Tento archive dává dohromady programy pro CEéčka, tak jak byly dostupné k 17/8/98. Domníváme se, že CD-ROM bude možné sehnat na Invexu ve stánku IDG. Průzkum českého trhu s Windows CE

Graf ukazuje rozložení "sil" na trhu s Windows CE v České republice. Vedoucí místo má Philips, následován HP. PPC Everex, které je na trhu dosti krátce, podle našeho odhadu zakrátko převezme vedoucí roli. 82% uživatel zálohuje na PC a neuvěřitelných 77% půjde letos na Invex. To je výzva pro OEM distributory: Co máte nového pro stávající zákazníky?

Procentuální rozložení trhu s WinCE v ČR Počítač roku 2000?

Až pojedete na Invex po dálnici do Brna, určitě si nenechejte ujít billboardy firmy Kobe, kterými prezentuje PPC Everex. Kobe si zaslouží pochvalu za propagaci Windows CE, protože kromě Ericssonu, což je mezinárodní kolos, je Kobe jedná firma, která solidně prezentuje zařízení s Windows CE.

24. září 1998

Proč zvolit Sharp?

Firma Sharp je mezi uživateli počítačů známá především díky prvním kapesním počítačům s možností programovat v Basicu. V poslední době se Sharp zařadil mezi OEM partnery, kteří vyrábí kapesní PC s operačním systémem Windows CE. Trendem této firmy je zaměřit se na modely s barevným displejem doplněné o vlastní příslušenství. Nejnovější model HC 4600 má 16 MB paměti. Sharp zatím jako jediný dodává s HPC software pro čtení souborů ve formátech stolního PC, editor obrázků a přehrávač Mpeg sekvencí. Nejzajímavějším příslušenstvím je digitální kamera s rozhraním PCMCIA. HPC od Sharpu by měly být v Čechách předvedeny na výstavě Invex 98. Chcete více písem pro CÉčka?

Lze na Windows CE dělat profesionální dokumenty? Přečtěte si, jak vylepšit vzhled vašich textů pomocí doplňkových písem pro Windows CE. Další pěkné stránky

Český web je celkově chudý (i když se to zlepšuje). Co se týče informací o Windows CE je dokonce nuzný (ještě chudší než chudý). Kromě stránek firem Sunnysoft a Portfolio Praha je tu zhola nic. Respektive bylo (minulý čas.) Pěkné a aktualizované stránky jsou dílem firmy PDA Technology. Určitě je nevynechejte.

21. září 1998

Spojení s GSM telefony

Na těchto stránkách najdete informace, jak spojit HPC s GSM telefony přes IRDA. Podle nám dostupných informací řeší autor stránek otázku připojení nového telefonu Nokia 8810 přes IRDA. Navíc se také můžete dovědět jak z IRDA rozhraní udělat modemový port editací registrů. Windows CE v Polsku

Na této stránce najdete informace, jak to vypadá s trhem HPC v Polsku. Chtěl jsem najít něco o podpoře polského jazyka ve Windows CE 2.0, ale nic jsem nenašel. Naopak se mi líbil přehled recenzí různých HPC v polských počítačových časopisech. To na českém Webu schází. Technická podpora pro uživatele ArtSKey

Co dělat, když jste přešli na ArtSKey a české znaky v dokumentech P-Wordu jsou zobrazovány špatně?

14. září 1998

Výsledky průzkumu ceny A/Č a Č/A slovník

Na náš průzkum navrhované ceny pro programy A/Č a Č/A slovník a piškvorky reagovalo celkem 30 respondentů. V průměru vychází navrhovaná ceny pro slovník na 650 Kč a pro piškvorky 110 Kč. Nejvyšší nabídka se zastavila na 1500 Kč za slovník a 300 Kč za piškvorky. Nejnižší návrhy: slovník za 250 Kč a piškvorky zadarmo. Nejčastěji navrhovanou cenou je slovník za 500 Kč a piškvorky za 100 Kč. Podle našeho zjištění bude slovník prodáván spolu s piškvorky za celkovou cenu 1 150 Kč. (Piškvorky jsou tedy "zadarmo" pokud si koupíte slovník). Odpovědi na nejčastější otázky

... aneb "Co jsem udělal špatně?". Další pokračování "nekonečného seriálu" nalezne zde. A-20 od Casia má problémy

Podle bouřlivých rozprav v diskusních listech o Windows CE, má Cassiopea A-20 závažné problémy. Nejčastější projevy: počítač se samočinně resetuje uprostřed práce; po vypnutí nelze počítač zapnout jinak než vyjmutím baterií, pokud se v takovém stavu počítač nechá déle, hlavní i záložní baterie se vybije a všechna data jsou ztracena; často se počítač kousne tak, že je třeba provést studený start a data obnovit ze zálohy. Máte také problémy s A-20? Dejte nám vědět.

Moje Cassiopea A-20 pracuje OK má problémy.

11. září 1998

Kobe prezentovala Everexe

Dnes se konala v pražském hotelu Golf prezentace PCMCIA produktů firmy Kobe společně s prezentací Palm-size PC Everex. Nejzajímavější informace je, že v nové dodávce jsou Everexy všechny osazeny stejným procesorem (NEC VR4111/66 Mhz) a mají dvojnásobné množství paměti (8 a 16 MB) za stejnou cenu. Zveřejněny byly také ceny příslušenství: stojánek 1230 Kč, stojánek s faxmodemem 4 690 Kč, náhradní kabel RS 232 je za 760 Kč a síťový adaptér 790 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Mluvící hodiny

Chcete, aby vás HPC nebo PPC informovalo o čase v jazyce lidu srozumitelném. Pak jsou tu mluvící hodiny od "Stickyho", který se dušuje, že když si nahrajete vlastní časová oznámení, bude program s vámi mluvit třeba papuánštinou.

8. září 1998

Windows poprvé ve slovenštině

Portfolio Praha ve spolupráci s firmou Web s.r.o. připravilo úplnou slovenskou lokalizaci systému Windows CE. Vzhledem k tomu, že operační systém Windows nebyl doposud nikdy uveřejněn ve slovenské verzi, je Windows CE prvním systémem firmy Microsoft, se kterým mohou slovensky hovořící uživatelé pracovat plně ve svém mateřském jazyce. A takto vypadá slovenská verze Windows CE ArtSKey 4.04 CZ Service Release 2

Pod označením ArtSKey 4.04 CZ Service Release 2 uvádí Portfolio Praha novou verzi České jazykové podpory pro Windows CE. Jazyková podpora, která zahrnuje ovladač klávesnice, lokalizační software, komponenty pro počeštění doplňkových aplikací, technickou podporu a informační databázi o Windows CE v češtině (přes Svět CE na Mobil Serveru), je nyní rozšířena o nové prvky. Windows CE hezky česky (a slovensky)

Kvalitní řešení pro češtinu a slovenštinu znamená, že není potřeba instalovat doplňková písma. Každé instalované písmo zabírá cenný prostor, který musíte zaplatit. Navíc můžete používat libovolný font bez obavy, že výsledek nebude česky. Pro přenos na PC není potřeba instalovat žádné doplňky na straně stolího PC. Pokud aktualizujete software na stolním PC, nemusíte se obávat, že by lokalizace na kapesním PC přestala pracovat. Postup instalace a registrace programu ArtSKey

Opakování je matka moudrosti. A to platí zejména pro ty, co nechtějí číst návody k obsluze a užívání. Abyste se vyhnuli trampotám s instalací programu ArtSKey je k dispozici co nejstručnější návod. Srovnávací tabulka pro českou lokalizaci

Na základě požadavků mnoha uživatelů Windows CE jsme vyhotovili srovnávací tabulku pro rozhodování o kvalitách české lokalizace. Pomůže vám snadno odpovědět, jaké funkce jsou v české jazykové podpoře dostupné.

7. září 1998

Spojení Windows CE a GSM bez telefonu

Zatímco Ericsson vsadil na IRDA modem a spojení přes GSM telefon, existuje i řešení, které GSM telefon nepotřebuje. Je patrné, že když GSM telefon využíváte k faxování nebo ke stahování pošty, je vaše číslo obsazeno. A tak se už několik výrobců se snažilo integrovat GSM telefon do PCMCIA karty, což se jim povedlo pro notebooky. Ale Windows CE vyžadují karty s nízkou spotřebou, proto například Ericsson a Nokia oficiálně GSM-PCMCIA telefony ve spolupráci s Windows CE nepodporují. Naopak firma Option se hrdě hlásí k podpoře Windows CE. Její zařízení se jmenuje FirstPhone a v Čechách je dostupné přes známého distributora PC karet firmu Kobe. Druhý browser pro CE

Doposud byl v systému WinCE monopol Pocket Internet Exploreru. Spyglass nyní oznámil, že uvádí prohlížeč pro Windows CE s těmito parametry: paměťové požadavky pod 512 kB, podpora HTML 3.2 (frames, tables, JPEG a animované GIFy), možnost rozšíření o JScript, SSL a jiné protokoly např. RTSP. Zdá se, že prohlížeč bude dodáván v rámci zákaznických aplikací, takže se jej nejspíše dočkáme v nových typech HPC. Oficiální podpora pro Everex pro Čechy

Na webu firmy Kobe jsou dva dokumenty o Everexu. Jeden je všeobecný technický popis a druhý je tabulka parametrů v angličtině.

5. září 1998

Windows CE jako terminál pro jiné operační systémy

Firma Cambridge Computer Corporation prodává za 30 USD program vxHpc pro spojení Windows CE se systémy terminálového typu jako jsou BBS, Digital, Unix, Wang a jiné. Podporované protokoly jsou VT52, VT100, VT101, VT102, VT220, VT320, VT420 a Wang 2110A. K přenosu souborů lze použít formáty Kermit/Xmodem/Ymodem/Zmodem. DCA 2000 připojí digitální fotoaparáty k Internetu přes WinCE

Podle tiskového oznámení firmy Photo Access Corporation, můžeme očekávat množství hardwarových a softwarových řešení pro práci s obrazem v digitální formě. Očekává se, že WinCE budou přímo vestavěny do některých typů digitálních fotopřístrojů. Windows CE 2.02 na Pentiu

Cell Computing a VenturCom se dali dohromady a udělali desku s Pentiem určenou pro CE. Je to první případ skutečného použití procesorů firmy Intel pro běh Windows CE. To je můj oblíbený software

Jak se množí software pro CE, je těžší a těžší vše osobně vyzkoušet. Možná jeden způsob, jak se orientovat ve skutečně dobrém softwaru, je využít přehledů oblíbených programů. Jeden takový seznam softwaru najdete zde (uživatel má Velo 500). Zkrátka to nejde!

Lze říci toto: Pokud nemáte PC a pokud nemáte alespoň Windows 95, tak si žádné HPC nepořizujte. Zkrátka to nejde! Bez PC si do HPC nenahrajete množství softwaru a navíc nemůžete ani zálohovat, a tak jsou vaše data v neustálém ohrožení. Pokud na PC máte jen DOS nebo Win 3.11, tak jste na tom stejně špatně. Neboli: před investicí do HPC, investujte nejprve do svého stolního PC a udělejte z něho "trošku slušný počítač".

Podpora uživatelů Everexu Freestyle

Co je to Everex

Důkladné seznámení s Everexem, jeho funkcemi a možnostmi přináší naše obrazová prezentace. Nejčastější otázky a problémy

Ti co mají Everexe, ocení odpovědi na nejčastější otázky typu "Co mám dělat když...?" a "Jak mám ...?" Technická podpora pro uživatele palmtopu Everex

Každý začátek bývá těžký. Pro usnadnění si můžete přečíst jak postupovat krok za krokem při prvním vybalení Everexu a při nabíjení bateriMS Windows CE Services a jak projít í, dále jak instalovat průvodcem nastavením na Everexu. Pracujeme s Everexem

Máme pro vás tři typy, jak efektivně pracovat s kapesním počítačem Everex. Naučte se, jak jednou rukou vytvořit záznam o schůzce a kontaktu nebo jak si rychle zapsat poznámku.



