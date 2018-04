Ideální telefon na dovolenou za pár stovek

Jednoduchá myšlenka vývojářů americké firmy Hop-On - přinést lidem co nejlevnější mobilní telefon, který by se po vyčerpání předplaceného kreditu jednoduše „zahodil“, přivedla na svět další superlevný jednoduchý přístroj. Oproti dřívějšímu telefonu na jedno použití, o kterém se dočtete v tomto článku, nabízí nový model plnohodnotnou klávesnici, baterii, která se dá nabíjet a volné minuty pro volání trvající 60 minut a možnost přijmutí hovoru. Tento jednoduchý přístroj se opravdu už blíží klasickým mobilům, stále ovšem ještě chybí základní vlastnosti a funkce „normálních“ telefonů, jako je displej, paměť telefonu a možnost odesílat SMS. Telefon je schopný zazvonit pouze jedním standardním vyzváněním.

Firma Hop-On při konstrukci telefonu použila recyklovatelné materiály a jen nejnutnější elektroniku a vyrobila telefon, který je veliký asi jako balíček karet. Svými rozměry 105 x 57 x 13 mm je dokonce menší než předchozí model bez klávesnice a hmotností 68 gramů také jistě nikoho neodradí. Klávesnice telefonu má 12 klasických číselných kláves, dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a speciální klávesu pro nouzové volání. Telefon umožňuje dva způsoby vytáčení čísla, buď pomocí číselné klávesnice, nebo hlasovou volbou. Své hovory ale musíte vtěsnat do 60 minut, po této době vám totiž skončí předplacený kredit. Pro další volání si musíte koupit nový kredit (firma bude nabízet karty až se 120 volnými minutami). Nechcete-li již telefon dále používat, můžete jej vrátit do prodejny, nebo si přístroj vyměnit za nový, samozřejmě za určitý doplatek.

První přístroje, které firma vyrobí budou fungovat pouze v síti CDMA (800 MHz) a budou se prodávat za cenu okolo 1200 korun (40 dolarů) . Hop-On ale počítá s tím, že brzy začne vyrábět také mobily určené pro evropské sítě GSM, jejichž cena by se měla pohybovat okolo 900 korun. I tyto telefony by měly mít, stejně jako americký model Li-Ion nabíjecí baterii, která vydrží až dvě hodiny hovoru a 100 hodin v pohotovosti na jedno nabití. K telefonu se zamozřejmě bude dodávat i nabíječka.

Levný telefon nejen na jedno použití by měl být k dostání hlavně u čerpacích stanic, na nádražích či v supermarketech. Podle sdělení šéfa firmy Hop-On Petera Michaelse, firma po úspěších s předešlými modely, které byly asi o polovinu levnější, počítá s velkým uživatelským zájmem i o nové přístroje. „Nechci vypadat jako blázen, ale všechny telefony, které vyrobím, rozhodně prodám,“ říká Michaels. Jestli je Michaels blázen nebo ne, to prokáže blízká doba, kdy první přístroje přijdou na pulty prodejen. Otázkou stále zůstává, kdy se recyklovatelné mobily objeví v Evropě a zda-li se prosadí i na místním, dosti konzervativním trhu. Mobil na jedno či omezené množství použití by mohl být ideálním řešením na dovolenou, kdy například na pláži máte strach zanechat na dece svůj drahý přístroj; nebo pro děti, které odjíždějí na tábor; jako rezerva pro nouzové volání v automobilu; provozujete-li nějaké extrémní sporty atd. Situací, pro které by se hodil mobil za několik stovek je ještě celá řada. Hodil by se i vám?