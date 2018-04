Ideální doplněk vašeho mobilu: miniaturní notebook za sedm tisíc korun

Svou velikostí bychom mohli Asus EEE PC řadit dokonce mezi UMPC (Ultra-Mobile PC), ale svou konstrukcí patří mezi klasické notebooky. Jeho miniaturní rozměry a „muší“ váha ho předurčují všem, kteří se nechtějí tahat s velikým přenosným počítačem.

Malé rozměry ovšem znamenají i menší klávesnici a displej, a protože tlačítka nejsou o mnoho menší než u klasických notebooků, musela být stěsnána blízko sebe. Psaní na něm není tak komfortní jako u klasické klávesnice. Displej je lemován reproduktory, které si při vypnutém notebooku a letmém pohledu lehce s displejem spletete, a když přístroj spustíte, jen se divíte.







Barvička pro každého

Asus EEE PC je jeden z mála notebooků, který se vyrábí hned v několika barevných variantách. Malý přístroj můžete s sebou nosit téměř všude, podobně jako mobil, takže by se vám měl i líbit. Celý notebook je tak malý, že se vejde i do některých kapsáčů, kabelka nebo menší batůžek ho slupne jak malinu.

Koupě notebooku bývá spojena s finančními problémy, ne tak zde – prodává se za cenu pod 7 000 Kč. Říkáte si „wow“? Samozřejmě tato cena s sebou přináší mnoho kompromisů, které byste u klasického notebooku řešit nemuseli. Displej nabídne pouze menší nativní rozlišení 800 x 480 bodů (nastavitelné 800 x 600 s posunem obrazovky), procesor není z nejrychlejších a od grafiky nečekejte žádné zázraky.

Neznamená to ale, že byste na tomto počítači nerozchodili vše, co potřebujete do kanceláře, nebo pro surfování a domácí práci na PC. Naopak je přesně konfigurován tak, aby stačil na běžnou práci, kterou po notebooku vyžaduje většina uživatelů, na pozadí v pohodě může běžet hudba. Film pustí, fotky upraví.





Windows, nebo Linux?

Tuto volbu ponechal výrobce na vás, systém si při koupi zvolíte. Pokud ale budete chtít a budete mít dostatek zkušeností, můžete si systém přeinstalovat. Linux má výhodu v tom, že je rychlejší a zdarma, za Windows XP si připlatíte. Menší rozlišení je sice pro některé programy oříšek, ale pokud necháte rozlišení zvětšit na 800 x 600 bodů a nevadí vám, že si obraz občas posunete, pak žádné větší problémy nebudou.

Instalovat lze téměř cokoliv. Na notebooku rozchodíte celkem svižně nejnovější Office, půjde vám i OpenOffice a samozřejmě i Skype nebo ICQ, dokonce si můžete zahrát i méně náročné hry.





Komunikace na 110 %

Asus EEE PC Surf je přímo stvořen pro komunikaci. Ačkoli byla jeho výbava snížena na minimum, najdeme u něj jak klasickou LAN, tak populární WLAN. Do sítě se připojíte pomocí kabelu i bezdrátově, a to kdekoliv.

V kavárně s Wi-Fi vytáhnete notebook třeba z malé kabelky a zavoláte si přes internet. Extrémní „psavci“ mohou notebook používat i za chůze, protože není těžký a lehce ho udržíte v jedné ruce, druhou můžete psát. K dokonalosti chybí jen GSM modul, který by se připojil na internet a vy byste tak byli připojeni neustále. Ten bohužel ale v základní ani žádné rozšířené verzi není k dispozici, zdvojnásobilo by to cenu.

Bohužel notebook neumí bezdrátově komunikovat s mobilními telefony, které by se daly pro připojení použít, bluetooth nebo starší infraport v nabídce vůbec nenajdete.

Aby se Asus EEE PC přiblížil plnohodnotnému notebooku, nabídne tři rychlé porty USB 2.0, které dovolí připojit i další zařízení, jako myš, klávesnici, externí disk, tiskárnu nebo třeba modem. Kromě USB můžete připojit i VGA monitor a pracovat na velkém monitoru místo na sedmipalcovém displeji.

Další možné rozšíření nabídne slot pro paměťové karty, kam můžete připojit i karty SDHC, které mohou mít kapacitu až 32 GB. Optickou mechaniku nebo slot pro PCMCIA nebo ExpressCard nenajdete.





Proč koupit?

Velmi zajímavý přístroj určený především pro studenty a lidi, kteří nemají na drahé a výkonné notebooky. Příznivá cena a dostačující výkon je ideální kombinací pro ty, kteří potřebují kancelář všude s sebou a nechtějí nosit velké nebo drahé přístroje. Díky rozšiřujícím portům je možné notebook povýšit na velmi dobrý pracovní nástroj.





Hodnocení YOPu

Vzhled a styl ****

Internet ***

Zábava ***

Kancelář *****

Komunikace ****

Klady a zápory

+ nízká cena

+ kompaktní rozměry, hmotnost

+ 3 USB rozšiřující porty

+ plnohodnotný operační systém jako na PC

- klávesy blízko u sebe

- chybí bluetooth

- nestandardní rozlišení

Základní parametry Asus EEE PC 701

Cena: 6 999 Kč

Hmotnost/rozměry 930 g/225 × 165 × 35 mm

Displej 7“ TFT, nativně 800 × 480 bodů

Práce na baterie 4 hodiny 30 minut

Bluetooth/IrDA/Wi-Fi ne/ne/ano

Vstupy 3x USB 2.0, slot na SD/MMC karty, LAN (RJ 45), 3,5 jack – výstup pro sluchátka, 3,5 jack pro připojení mikrofonu, VGA pro připojení monitoru

Integrovaná kamera ano, 0,3 Mpx

Procesor Intel Celeron M 900 MHz ULV, L2 256 M6, FSB 400 MHz

RAM 256/512/1024 MB DDR2 400 MHz

Konektivita LAN, WLAN(b/g), USB 2.0

Chipset Intel NG82910GMLE/NH82801FBM

Grafická karta integrovaná, Intel 910GMLE Express

Pevný disk 4 nebo 8GB flash disk