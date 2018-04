Ideální doplněk k žiletce - sluchátko Motorola H350

Se vzrůstajícím počtem telefonů podporujících Bluetooth roste také obliba příslušenství založených na této technologii. Nejběžnějším příkladem jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i když nemáte volné ruce.

Hodí se při práci, nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Sluchátek využívajících technologii Bluetooth je na trhu velké množství. Je tak mnoho kritérií, podle kterých můžeme vybírat. I za částku kolem jednoho tisíce korun dnes seženete zajímavé modely.

A právě takový je model H350 z dílen Motorola. Toto sluchátko zaútočí nejen cenou, ale také příjemným ovládáním a jednoduchým, přesto elegantním designem.

Vzhled, konstrukce

Vzhled sluchátka se nese v duchu tradičních a jednoduchých tvarů. Najdeme na něm jen málo výrazných designových prvků. Zaujme lesklá plocha na přední straně, a také výrazná informační dioda. Zbytek těla tohoto headsetu je z černého plastu. Použité materiály ovšem nepůsobí špatně a ve spojení s rozměry 57 x 27 x 12 mm a hmotností 17 gramů dělají z tohoto headsetu stylový doplněk pro stále se rozrůstající rodinu žiletek.







Tělo tohoto sluchátka má tvar kvádru, ovšem se zaoblenými hranami a zužující se přední částí. Celé je vyrobeno z černého matného plastu, který je doplněn lesklou plochou na přední straně. Zde se nachází také multifunkční tlačítko, které je hlavním ovládacím prvkem.

Na přední straně nalezneme také logo výrobce, pod kterým je okénko informační diody. Zadní strana sluchátka je vyhrazena konektoru pro mini USB nabíječku, jakou známe například z modelu RAZR V3. K ovládání hlasitosti slouží dvojice tlačítek, která jsou umístěna na horní, respektive dolní hraně.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je především to, jak drží na uchu. U Motoroly H350 najdeme na zadní straně klasickou sponu, která slouží k uchycení za ucho. Spona je menších rozměrů a je tvořena tvrdším plastem, který je zakončen měkkou částí. Spona není dotvarovatelná, přesto jsme s nalezením té správné polohy neměli větší problémy. Po mírném přitlačení k uchu drží sluchátko velmi jistě a odolá i kdejaké pohybové aktivitě.

Při přendávání sluchátka na druhé ucho jste nuceni sponu složitě vycvaknout, ne jako u některých modelů jen otočit. Pro prvotní nastavení by to neměl být problém, ovšem při častém přendávání z jednoho ucha na druhé (což pravda není zrovna typické) by mohlo dojít časem k opotřebení uchycení.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez jakýchkoliv problémů. Stačí jen nastavit headset do párovacího režimu dlouhým přidržením hlavního tlačítka. Při dalším použití si již telefon sluchátka najde automaticky. Motorola H350 podporuje standardy Handsfree i Headset, a tak můžete sluchátko použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání sluchátka je jednoduché a intuitivní. Po zapnutí tlačítkem, které je umístěno na předním krytu, se rozbliká efektní modrá dioda. Ta je ukryta v přední části pod logem výrobce. Změna hlasitosti se provádí na spodní, respektive horní hraně dvojicí tlačítek, která ovšem nemají příliš jistý stisk. Hlasitost byla ovšem dostačující, o dosažení nejvyšší úrovně zesílení jste informováni tónem.

Při testování dosahu od telefonu si nás ale sluchátko příliš nezískalo. Zatímco některé modely pokoří bez problémů teoretickou hranici deseti metrů a potíže jim nedělají ani zdi, sluchátko od Motoroly zvládlo vzdálenost poloviční. Aby byl zvuk stále srozumitelný a bez praskání, mohli jsme s ním dojít na vzdálenost necelých pěti metrů.

Je ale třeba říci, že reprodukce zvuku byla na velmi dobré úrovni a vzhledem k ceně tohoto sluchátka nás mile překvapila. Citlivost mikrofonu byla také na velmi slušné úrovni, i když stále budete v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem

Pokud bychom vybírali sluchátko pouze podle vzhledu, u Motoroly bychom neváhali. Přijatelné rozměry a hmotnost ve spojení s elegantním černým provedením dělají z tohoto headsetu nenápadný stylový doplněk.

Potěšila nás také kvalitní spona, která zajistí dostatečné držení za uchem a nezalekne se ani menšího pohybu. Bohužel výborný dojem zhoršují tlačítka pro ovládání hlasitosti, která nemají příliš jistý stisk.

Celkově ale na nás tento zástupce rodiny bezdrátových sluchátek udělal dobrý dojem. Příjemným překvapením je rovněž cena, která jen lehce převyšuje hranici jednoho tisíce korun.