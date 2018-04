IDC: Firmy si oblíbily mobilní komunikační nástroje

Mobilní komunikační řešení jako pracovní nástroj by mělo do roku 2007 v západní Evropě využívat více než 80 milionů zaměstnanců, což představuje téměř 50 procent pracovní síly tohoto regionu. Vyplývá to z průzkumu nezávislé analytické společnosti IDC, který realizovala na objednávku společnosti Orange.

Ze závěrů studie vyplývá, že podíl malých a středně velkých společností využívajících mobilní datová řešení by se měl v západní Evropě do roku 2007 zvýšit ze dvou na 20 procent. V tomto období se rovněž předpokládá růst využití jednoduchých mobilních datových služeb z 50 na 95 procent a zvýšení užití integrovaných mobilních datových služeb ze dvou na 20 procent.

Zpráva IDC současně naznačuje rozvoj v oblasti mobilního obchodování na základě snahy firem zvyšovat obrat, produktivitu, konkurenceschopnost a zlepšovat nabídku v oblasti služeb. Jak uvedl výzkumný manažer společnosti IDC pro oblast mobilní komunikace Lars Vestergaard, nikdy nebyly lepší podmínky pro zavedení mobilních komunikačních řešení pro firmy než nyní.