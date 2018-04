iContacts - důmyslný správce kontaktů

Správa kontaktů je jedním ze základních úkolů pro kapesní počítače. V případě Psionu tuto úlohu zastává aplikace Contacts, která nabízí nejnutnější funkce pro práci s kontakty. Komu jsou ale její možnosti málo, může zkusit třeba program iContacts.

iContacts pochází z dílny firmy Xetta a existuje ve verzích pro všechny rozšířené kapesní počítače Psion a jejich klony pracující se systémem Epoc Release 5 (tedy nikoli pro původní Series 5). Aplikace je dostupná v několika jazycích, česká verze v současné nabídce bohužel chybí. Její zprovoznění na Psionu je příkladně jednoduché - po instalaci a prvním spuštění vás iContacts automaticky vyzve k importu kontaktů z vestavěné aplikace Contacts a od této chvíle už můžete iContacts plnohodnotně využívat.

Proč iContacts?

Co nového iContacts nabízí? Je toho docela dost, začneme proto pěkně od začátku... Asi největší nevýhodou standardní aplikace Contacts je nemožnost rozdělovat kontakty do skupin (osobní, obchodní apod.). V případě iContacts je tento problém pryč - program vám totiž umožňuje kontakty umísťovat do libovolného počtu složek, přičemž každá složka může obsahovat ještě další podsložky. Práce s kontakty (zvláště pokud jich máte velké množství) je tím pádem mnohem přehlednější. Mezi složkami se pohybujete stejně jako v souborovém manažeru, případně můžete nechat zobrazit všechny kontakty najednou.

Vlastní kontakty mají stejnou strukturu jako kontakty v aplikaci Contacts, jediným větším rozdílem je možnost přiřazovat ke kontaktům obrázky. I když tato možnost vypadá zajímavě, bohužel má dva zásadní nedostatky - jednak můžete používat pouze obrázky ve formátu MBM a jednak se obrázek pouze propojí s kontaktem - není tedy obsažen přímo v souboru kontaktů, ale mimo něj, z čehož plynou některé nevýhody.

Za velice praktickou považuji možnost přepínání formy zobrazení kontaktů. Kromě základního pohledu, kdy jsou zobrazeny všechny údaje na kontaktu, totiž můžete použít i zobrazení mobilních telefonů, emailových adres apod. Nechybí ani přehled datu narození vybraných osob.

Co se týče zmíněných dat narození - velice zajímavou funkcí je export těchto výročí do Agendy. Nemusíte si tedy zvlášť zapisovat každé narozeniny do Agendy, stačí je přiřadit pouze kontaktům a vše ostatní už za vás obstará iContacts. Samozřejmě si můžete vybrat, čí narozeniny se budou do vybraného souboru Agendy exportovat.

Aplikace iContacts nabízí i rozšířené možnosti vyhledávání kontaktů. Vyhledávat můžete třeba podle telefonních čísel, k dispozici je i sofistikovaný průvodce vyhledáváním.

Vhod může přijít i možnost hromadného označování položek, které pak můžete exportovat do přenosného formátu vCard (VCF). Trochu však chybí možnost výměny kontaktů přes infračervený port tak, jak je to možné u vestavěné aplikace Contacts.

Program nabízí i funkci pro vytáčení vybraných telefonních čísel (resp. tónové vytáčení), zajímavá jsou i makra pro odeslání SMS či emailu podle vybraného kontaktu. Mezi dalšími funkcemi můžeme najít i funkci pro aktualizaci kontaktů či kompresi souboru databáze pro úsporu paměti. Zanedbatelné nejsou ani široké možnosti uživatelského nastavení programu - nastavovat lze téměř cokoli včetně používaných fontů.

Sdílení kontaktů s jinými aplikacemi

Velkou devizou programu iContacts je fakt, že všechny kontakty v něm spravované lze jednouše používat i v dalších aplikacích (např. Email). Je to umožněno díky tomu, že všechny kontakty vytvořené v programu iContacts se automaticky zrcadlí i v databázi programu Contacts. Je jen škoda, že v jiných aplikacích využívajících tyto kontakty už nejsou položky uspořádány do složek, ale to už není problém iContacts.

Komfort za 20 dolarů

Aplikace iContacts toho nabízí opravdu mnoho a záleží jen na vás, zda jsou pro vás její možnosti dostatečnou satisfakcí za cenu 20 USD. iContacts je totiž shareware s časovým limitem 30 dní, po které můžete aplikaci zdarma testovat, poté si budete muset program zaregistrovat.

A to stále není všechno...

Pro iContacts nabízí firma Xetta ještě dva doplňkové programy, které mohou potenciál aplikace dále rozšířit. iLaunch umožní spouštět iContacts pouhým kliknutím na pevnou ikonu vestavěné aplikace Contacts, takže o původní aplikaci už ani nebudete vědět; iAgent funguje naopak jako průvodce programem, který vám pomůže při používání iContacts.