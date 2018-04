IconPatcher - upravte si ikony na liště Extras

Před časem jsme se na Palmare věnovali problému výměny černobílých ikon lišty Extras Psionu netBook na barevné. Tenkrát jsem uvedl dva možné způsoby, jak lze vše realizovat. Prvním řešením bylo použití připravené sady barevných ikon s příznačným názvem Colour Icons, což bylo velmi jednoduché, avšak ne vždy použitelné a málo kreativní řešení. Univerzální způsob výměny ikon lišty Extras pak byl popsán v druhém, trochu komplikovanějším, řešení.

(Pro základní informace o správě ikon aplikací na Psionu odkazuji na článek "Jak si na netBooku vybarvit ikonky lišty Extras a ještě něco navíc". V dnešním článku se již základními principy zabývat nebudu.)

Obě dříve nabídnutá řešení lze samozřejmě i nadále úspěšně používat, zmíněná sada barevných ikon se od doby vydání předchozího článku dokonce podstatně rozrostla na sbírku téměř dvou set ikon, takže zde již najdete ikony pro mnoho používaných programů. Autor sbírky Colour Icons se však rozhodl nabídnout ještě jedno, jednoduché a přesto velice univerzální, řešení, jak ikony na liště Extras vylepšovat.

IconPatcher mění ikony bez větší námahy

Díky malé utilitě s názvem IconPatcher budete moci měnit ikony libovolné aplikace, aniž byste potřebovali manuálně generovat nové AIF soubory. Program ve verzi 1.01 na disku zabere pouhých 28 kB a s uživatelem komunikuje v angličtině. Ačkoli byl program vyvíjen se záměrem použití na barevných Psionech, jako je Psion netBook, pracuje i na ostatních černobílých kapesních počítačích včetně původního Psionu Series 5. Na černobílém zařízení sice není potřeba vyměňovat ikony za barevné, nicméně stejným způsobem lze i ikony i upravovat ("vyhezkávat"), což přijde vhod i zde.

Uživatelské rozhraní utility IconPatcher je velice jednoduché, skládá se totiž pouze z jednoho dialogového okna. V políčku pro výběr souboru je potřeba zvolit AIF soubor, který bude upravován. Tedy soubor Jmeno_aplikace.aif, obyčejně umístěný ve složce C:\System\Apps\Jmeno_aplikace nebo D:\System\Apps\Jmeno_aplikace. Připomínám však, že skutečné jméno některých aplikací se může lišit od toho, které se zobrazuje na liště Extras a v přehledu běžících úloh; naštěstí se však jedná jen o výjimky.

Do spodního políčka s předvyplněným vzorem se pak zapíše jméno souboru (popřípadě souborů), který se použije jako zdroj pro nové ikonky. Zdrojem může být buď jiný soubor AIF, nebo klasické bitmapové soubory Epocu s koncovkou MBM. Nejjednodušší je samozřejmě použití souboru AIF jako zdroje nových ikon - v tomto případě se tedy pro upravovanou aplikaci použijí ikony jiné aplikace. V druhém případě je potřeba zadat cesty a jména MBM souborů, které obsahují nové ikony a masky. Jednotlivé soubory je potřeba oddělit čárkou (pozor: bez mezer!) a zadat v pořadí: ikona 24x24 pixelů, maska ikony 24x24pixelů, ikona 32x32 pixelů, maska ikony 32x32 pixelů, ikona 48x48 pixelů a v poslední řadě maska ikony 48x48 pixelů. Zadávat lze i pouze jednu nebo dvě dvojice ikona-maska, přičemž místo chybějící ikony se použije buď ikonka menší (je-li k dispozici), nebo se ikona vytvoří zmenšením větší dostupné ikony, přičemž výsledkem bude v tomto případě bohužel pouze černobílá ikona.

Jednotlivé dvojice ikona-maska mohou být umístěny i v jednom vícebitmapovém souboru, v tomto případě stačí do políčka zadat pouze jméno a cestu k tomuto vícebitmapovému MBM souboru.

Jakmile do dialogu zadáte jméno původního AIF souboru a souborů s novými ikonami, stačí stisknout tlačítko Patch! a program se již o vlastní výměnu ikon postará. Ikony ve zvoleném AIF souboru se změní, přičemž ostatní údaje o aplikaci v AIF souboru zůstanou zachovány. Na liště Extras by u vybrané aplikace nyní již měla být zobrazena nová ikona.

Po provedení změny ikon zobrazí IconPatcher dotaz, zda-li chcete měnit ještě další ikony nebo činnost programu ukončit.



Aby byl umožněn případný návrat k původní ikoně programu, originální AIF soubor IconPatcher zachová a přidá mu koncovku .bak. Pokud však budete u téže aplikace měnit ikony vícekrát, záložní AIF soubor bude vždy obsahovat pouze ikony předchozí.

Vyplatí se?

IconPatcher je jednoúčelová aplikace, více než změnu ikon u AIF souborů již neumí. K dispozici je navíc už jen podrobná nápověda pro práci s programem. IconPatcher pracuje rychle a spolehlivě, při testování jsem narazil pouze na jeden malý problém - pokud jednou špatně vyplníte políčko se zdrojem ikonek, program bude hlásit chybu i při následujících pokusech o úpravu ikon, třebaže již vše zadáte správně. Problém lze vyřešit jednoduchým ukončením a opětovným spuštěním IconPatcheru.