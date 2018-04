Icon Manager - ikony ve všech pádech

Ikon je všude plno

Přehled programů pro editaci ikon jsme přinesli již dávno v černobílém období Palmů - v listopadu 1999. Detailně jsme se u nás věnovali programu DBiced na editaci ikon v DateBk3/4. Seznámili jsme vás i s několika možnostmi, jak takové ikony a jejich sady získat.

Historie ikon je vlastně historií formátů (přesněji rozlišení) ikon - dlouhou dobu spolu zápasily fomáty Pimlico Software (DateBk3/4/5) s rozlišením 8x8 pixelů a Iambicu (Agendus) s rozlišením 10x11 pixelů. Tvůrci DateBk4/5 naštěstí přešli s verzí DateBk5 na formát Iambicu, tedy 10x11 pixelů a oba formáty se tak podařilo sjednotit. Postupně je přebírají i někteří vývojáři dalších aplikací a ikony se tak postupně objevily v:

nákupním programu HandyShopper

bezpečnostní aplikaci DataShield

outlineru Progect (starý formát 8x8)

finančním programu AllMoney (vlastní formát)

Souběžně s popularitou ikon se objevuje řada sad ke stažení. Jde vesměs o freewarové a sharewarové programy, obsahující velké sady ikon s různou úrovní designu i použitelnosti.

Nový hit - Hires

Od nástupu handheldů s vyšším rozlišením se objevila možnost vytvářet na těchto strojích dokonalejší ikony v rozlišení 20x22 pixelů namísto dosavadních ikon, které vznikly konverzí z formátu 10x11 tak, že jeden pixel původní ikony byl zkonvertován na čtyři pixely nově vzniklé ikony. Nové verze diářů Agendus i DateBk5 takovýto formát HiRes ikon již podporují, ale jejich interní editory jej neumí editovat.

Icon Manager umí více sad

Icon Manager umí pracovat s několika sadami ikon - zobrazí název této sady a počet dostupných ikon. V souhrnném zobrazení najdete ještě znázornění první ikony sady a grafický symbol "defaultní" sady (žlutá hvězdička). Kliknutí na šipku vpravo vyvolá lokální menu s operacemi s danou sadou (viz obrázek). Můžete začít vytvářet i úplně novou sadu - program vám dá vybrat, i pro který program je určena.

Bohaté menu v zobrazení ikon

Když kliknete na některou ze sad ikon, dostanete se do jejich zobrazení. Než se pustíme do editace konkrétní ikony, seznámíme se možnostmi právě této obrazovky. Najdeme zde totiž celou řadu novinek oproti starším editorům.

Ze všeho nejvíc připomíná právě toto zobrazení freewarový dbIcon šířený spolu s programem DateBk5. Má dva režimy činnosti (přepínač Select je dole). V jednom editujete konkrétní ikonu, v tom druhém (Select je zapnutý) ikony označujete a můžete s nimi provádět celou řadu úkonů, zejména kopírování, či přesuny. Zmíním ještě bohatou nabídku menu MISC, kde můžete provádět indexování ikon, hledat, měnit ID čísla apod. ID ikon je příjemná schopnost identifikace ikon číslem a pomáhá uchovat přiřazené ikony v programu i při jejich změnách a přesunech. Tuto schopnost má Agendus, DataShiled a HandyShopper (vždy poslední verze), nemá ji ale zatím DateBk5, který vám po změnách rozhází ikony. V tomto zobrazení můžete rovněž provádět přesuny ikon tažením po displeji.

V zobrazení ikon můžete dále provádět konverze. K tomu slouží dvě lokální menu nahoře (na některých obrázcích vidíte jen jedno - pro barevnou hloubku. Existuje i druhé pro HiRes rozlišení, viz detail přiloženého obrázku z HiRes handheldu). Každá sada má přednastavené hodnoty BEST a vy můžete konvertovat ikony do kýženého formátu (barevná hloubka a rozlišení) tím, že vyvoláte lokální menu s touto hodnotou. U všech ikon, které tomuto formátu neodpovídají, se zobrazí indikační křížek. Klikem na ikonu můžete provést konverzi do tohoto formátu. Můžete tak třeba převést ikonu z 8bitové barevné hloubky v rozlišení 10x11 na 16bitovou barvu a rozlišení 20x22 pixelů...

Editujeme ikony

Nejvýznamnější částí každého editoru ikon je samozřejmě jeho editační obrazovka. Icon Manager má opravdu velmi dobrou výbavu, která v mnohém předčí i profesionální kreslící programy :-).

Vlevo nahoře pod menu je zobrazení ikony v mřížce dle volby vašeho rozlišení. Nad ikonou v proužku menu je ještě zobrazeno drobným písmem ID ikony.

Pod ikonou je pět velkých tlačítek, postupně zleva jsou to:

pero - kreslí po ikoně ve zvolené barvě

- kreslí po ikoně ve zvolené barvě výplň - vybarví zvolenou barvou pole, na které kliknete (včetně všech sousedních stejné barvy)

- vybarví zvolenou barvou pole, na které kliknete (včetně všech sousedních stejné barvy) výběr barvy (pipeta) - tento nástroj po kliknutí na některé políčko vybere barvu tohoto políčka

- tento nástroj po kliknutí na některé políčko vybere barvu tohoto políčka injekce - obarví všechna políčka stejné barvy zvolenou barvou

- obarví všechna políčka stejné barvy zvolenou barvou výběr - umožní definovat obdélník, se kterým můžete provádět další editaci

Další tlačítka najdeme hned pod nimi, jsou už drobnější a znamenají (zleva doprava):

šipka vlevo - posune obrázek o jeden pixel vlevo

šipka vpravo - posune obrázek o jeden pixel vpravo

šipka nahoru - posune obrázek o jeden pixel nahoru

šipka dolů - posune obrázek o jeden pixel dolů

zrcadlo - zrcadlově prohodí levou a pravou stranu obrázku (otočí obličej apod.)

flip - funguje podobně jako zrcadlo, jen ale směrem nahoru - dolu

rotace - rotace ikony o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček

rotace - rotace ikony o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček zpět (undo) - ruší předchozí změnu

vpřed (redo) vrací zpět povel undo (až 8 úrovní)

revert - vrátí ikonu do původního stavu před uložením

clear - smaže celou ikonu

Tlačítkem OK potvrdíte změny, Cancel zrušíte celou editaci.

Pravou polovinu detailu ikony tvoří barevné nástroje.

Nahoře v proužku menu jsou tři dvousměrná tlačítka pro úpravu úrovně červené/ zelené/modré složky aktivní barvy.

Hned pod ní je náhled na editovanou ikonu ve trojím provedení - s transparentní barvou a ukázka s podkladovou barvou (lze měnit).

Pod znázorněním ikon jsou buňky s 25 posledně použitými barvami, sloužící pro jejich rychlý výběr.

Velký čtvereček Active vyznačuje aktivní barvu

Poslední volbou je nastavení transparentní barvy (TRANS) - tato barva nebude v cílové aplikaci znázorněna.

Závěr a vyhodnocení

Icon Manager skutečně asi nemá chybu a vyplatilo se i detailní betatestování zkušenými uživateli programů HandyShopper, Agendus a DateBk5. Pomocí aplikace můžete skutečně pokrýt všechny své "ikonní" potřeby: editovat ikony, či vytvářet působivé nové. Cena je spíše symbolická a uživatelé programů FateBk5, Agendus, HandyShooper, či DataShield, by neměli dlouho váhat...