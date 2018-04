ICE H1000 - unikátní kapesní počítač s VGA displejem

Durability

Designed using MIL-STD-810F test procedures

Environmental Sealing for protection from water and dust

Drop shock-resistant design

Operating Temperature: 0o to 40oC

Storage Temperature: -20o to 60oC

Rugged hard rubber case with belt clip can be removed when not in use



Display Technology

Monocular Head Mounted Display (ICE M1000 only)

AMLCD Micro-display, Full color VGA, 640 x 480.



CPU

206 MHz Intel StrongARM SA-1110, 32-bit RISC Microprocessor



Storage and Memory

32 MB SDRAM - 64MB option available

32 MB Flash EPROM



Interface

OptiNav mouse navigational system

4-way scroll ring

4 additional programmable buttons

Ergonomic QWERTY Style, 38-Keys



Power Management

Suspend/Resume Function

12 Hour Lithium Ion rechargeable



Audio

Integrated speaker

Mono output jack (standard 3.5 mm)

Integrated dynamic microphone



Wireless Connectivity

Wireless ready via compact flash port

Tested with a number of wireless modems, Bluetooth cards, CF to cell phone connections, and 802.11 LAN cards

Connectivity

2, Type II - CompactFlash slots

USB connectivity & charger



Dimensions

65mm (w) x 18mm (d) x 120mm (h)

8 oz.



Software Specifications



Operating System

Microsoft Windows CE 3.0



Included Applications

MicrosoftŽ Pocket WordŽ

Pocket ExcelŽ

Pocket PowerPointŽ.

MicrosoftŽ Pocket OutlookŽ (Calendar, Tasks, Contacts, Inbox)

MicrosoftŽ Internet Explorer (version 4.01)

PDF Viewer available



Optional Accessories



Socket - Low Power Ethernet Card

Socket - Ruggedized Low Power Ethernet CF Card

Socket - CF Bluetooth card

Socket - Motorola CF Ruggedized Digital Phone Card

Socket - NOKIA CF Ruggedized Digital Phone Card (US)

Symbol - LA4137 CompactFlash Wireless LAN Adapter

Proxim - Harmony 802.11b CompactFlash Card



I/O Devices

Socket - CF I/O card

Socket - Ruggedized CF I/O card

Socket - Bar Code Laser Scanner CF Card

Socket - CF barcode wand card

Socket - In-Hand Scan Card, Type II

Colorgraphic - Voyager VGA Adapter Compact Flash Card