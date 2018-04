Samsung Galaxy S5 se nechal polít vodou s ledem a nominoval iPhone

Kyblíková mánie pokračuje. Akce s názvem Ice Bucket Challenge je dobročinná akce na podporu výzkumu nemoci ALS (amyotropní laterální skleróza). Účelem je informovat veřejnost, že tato nemoc vůbec existuje a že je velmi zákeřná. Způsobuje poškození nervových buněk. Nemocný přestane ovládat své svalstvo, až je zcela paralyzován. Duševní schopnosti přitom zůstanou zachovány. Jedním z nejznámějších pacientů s touto chorobou je britský astrofyzik Stephen Hawking (více o nemoci zde).

Princip dobročinné akce je prostý, do 24 hodin od výzvy si dotyčný na sebe má vylít kyblík vody s ledem a nominuje tři další. Samsung si kyblík vody s ledem na sebe nechal vylít v Británii, akci uspořádalo britské zastoupení značky. Video, které však moc akční není, je namluveno syntetickým hlasem, aby to vypadalo, že mluví samotný telefon.

Samsung se svezl na současné extrémní popularitě kyblíkové akce. Na jednu stranu propaguje britskou organizaci, která se nemoci věnuje (MND Association) a vyzývá k její finanční podpoře, ale na druhou stranu Samsung chytře využil akce, aby zpropagoval odolnost svého top modelu.

Samsung Galaxy S5 má totiž odolnou konstrukci, takže odolá vodě a prachu podle specifikace IP67. To znamená, že vydrží ponoření do vody až do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Naopak konkurenti iPhone 5s, Nokia Lumia 930 ani HTC One (M8) takovou odolností nedisponují.

Video se však moc nepovedlo. Ač je velmi krátké, tak v polovině je střih, kdy se změní zobrazení na displeji. Ve druhé půlce videa nesedí čas na spořiči a v horní liště a také výrazně ubyla energie v baterii.

Konkurenti výzvu zatím neakceptovali, ale několik fanoušků uvedených přístrojů Ice Bucket Challenge se svým mobilem provedlo. Prý zatím fungují bez problémů.