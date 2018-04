IBM utratí miliardu dolarů za evropský mobilní web

Představitelé IBM v úterý potvrdili, že jsou připraveni proinvestovat v Evropě během následujících dvou let miliardu amerických dolarů a přijmout více jak 2 500 zaměstnanců, aby posílili svou zdejší pozici v poradenských službách pro mobilní internet. Zmíněné finanční prostředky prý budou použity na akvizice, spolupodílnictví a navýšení základního kapitálu získaných společností.

Pro spuštění tohoto svého projektu potřebuje IBM celkem 4 000 lidí, z čehož dvě třetiny budou noví zaměstnanci a pracovníci společností, ve kterých "Velká modrá" hodlá v nejbližší době získat podíl s rozhodujícím vlivem. Zbývající třetinu budou tvořit stávající zaměstnanci IBM, kteří se budou z tohoto důvodu rekvalifikovat na specialisty pro mobilní internet. Obsadí pak pracovní místa jako konzultanti, bezpečnostní specialisté, experti pro hosting a další.

IBM hodlá také získat minoritní podíl v investiční společnosti ePartners 2, která je součástí News Corp. Ta se zaměřuje na "rozjezdy" společností využívajících mobilní internet. Zástupci IBM bohužel odmítli sdělit, kolik za takovýto podíl hodlají zaplatit.

Celková miliardová investice je součástí plánu americké společnosti, jak vyhovět požadavkům evropských společností pro přístup k internetu skrz mobilní telefony a podobná zařízení. "Mobilní internet je v popředí našeho zájmu,'' řekl Val Rahmani, viceprezident evropské komunikační větve IBM. Nově přijatí zaměstnanci budou plně zapojeni do celku ostatních konzultačních oddělení IBM zabývajících se e-businessem. "Jejich integrace bude kompletní. Během dvou let nebude z IBM vycházet žádný software, který by nebyl kompatibilní s mobilními zařízeními,'' řekl Rahmani.

Mobilní internet se nám minulý rok představil v Evropě v podobě telefonů podporujících protokol WAP a v Japonsku jako iMode. Očekává se, že v budoucnu bude považován za standardně poskytovanou službu mobilních telefonů a dalších příručních zařízení. Služby poskytované v současné době však zvláště v Evropě nenaplňují daná očekávání. To je právě důvodem, proč hodlá IBM podporovat vývojáře softwaru při vytváření více užitečných aplikací. "Chceme, aby se tento trh rozrůstal. Z toho vyplývá, že zákazníci musí obdržet službu s opravdovou přidanou hodnotou. Pro své mobilní telefony potřebují skutečné aplikace, ne pouze předpověď počasí,'' řekl Rahmani.

Vedle již existujícího partnerství se společnostmi zabývajícími se mobilními telefony, jako Ericsson a Nokia, hodlá IBM podporovat zhruba 500 menších softwarových společností. Tyto investice budou rozprostřeny po celé Evropě, protože poptávka po službách spojených s mobilním internetem již není výsostnou doménou severozápadní části kontinentu. Rahmani řekl: "Trh se mění. Poptávka přichází ze všech odvětví a z každé evropské země, dokonce i z Jižní Afriky, Israele a Středního východu.''