IBM se tlačí do malých bezdrátových zařízení

IBM v současné době jedná s mnoha společnostmi, pracujícími v oboru bezdrátové komunikace. Počínaje výrobci mobilních telefonů, palmtopů a dalších zařízení, a konče provozovateli sítí a jiných služeb, všichni jsou pro IBM důležití. Právě jim se totiž IBM snaží udat svou DB2 databázi a MQSeries middleware.

IBM se maximálně snaží proniknout do oblasti bezdrátových zařízení za každou cenu, poučena svým neúspěchem v případě zaváhání na poli web serverů. V tomto boji se před IBM dostal Sun Microsystems. Proto IBM nabízí zdarma základní verzi DB2 databáze a MQSeries middleware firmám, jako jsou Nokia a Palm, ale také Sprint a BellSouth.

"DB2 brzy uvidíte všude," prohlašuje optimisticky Janet Pernaová z IBM. "Bude na PalmOS, Windows CE a Epoc zařízeních. Jde o část naší široké nabídky. Přes WAP budete schopni přistupovat k DB2 databázi."

Pokud se Big blue (IBM) tento mohutný útok na trh zdaří, měli by jeho partneři být schopni prodávat kompletní řešení, při němž by odpadaly v podstatě všechny velké problémy s mezisystémovou integrací. V tomto případě byste na každém zařízení narazili na stejnou aplikaci, což by podstatně zpříjemnilo práci a usnadnilo přenositelnost dat.

IBM tento svůj software nabízí prodejcům a provozovatelům služeb zdarma, pokud se zaváží, že ho budou na zařízení nahrávat a nabízet ho při prodeji svých služeb jako standard. IBM spoléhá na svůj zisk z plné synchronizace softwaru i hardwaru, prohlásilo vedení IBM.

Synchronizace pomocí databáze DB2 je zaměřena především na velké podnikové databáze, k nimž by se pracovníci mohli připojit a pracovat s nimi odkudkoliv, z téměř jakéhokoliv zařízení. S použitím MQSeries je zajištěno, že v případě odpojení od systému vám bude v momentě opětovného připojení umožněno bez problémů navázat na svou předchozí práci.

Podle Steva Millse, generálního managera softwarových řešení u IBM, DB2 a MQSeries v této chvíli reprezentuje "schopnosti, vyžadované od komplexní aplikace". Dodává, že v blízké budoucnosti, s nástupem nových a vylepšených zařízení, softwaru a služeb, se celý bezdrátový obchod pohne výrazně vpřed.

Co si myslí partneři IBM

Vize společnosti IBM je sice chvályhodná, nicméně její potencionální partneři nevidí celou situaci tak růžově. Implementace a rozšíření tohoto řešení vyžaduje natolik výrazné úpravy v komunikaci mezi zařízeními a provozovateli služeb, že tak rozsáhlé implementace není možné dosáhnout v takové rychlosti, jakou by si IBM přálo.

Někteří zástupci oslovených firem se shodují, že společnost IBM by měla být podstatně více realistická v předpovídání rychlosti, s jakou by k implementaci jejich softwaru mělo dojít. Lepší než dělat velké plány by bylo provést jasné a konkrétní kroky vpřed. Pak se uvidí, jak Big blue uspěje.

Buď a nebo

Plány IBM jsou bez diskuse velkolepé, ovšem právě díky tomu se jeví spíše jako přehnané řeči než co jiného. Pokud se ovšem IBM hodlá prosadit na trhu bezdrátových zařízení a stát se jedničkou v oblasti jejich softwarového vybavení, bude muset svá slova rychle uvést do praxe. Jestli se jí to povede tak, jak slibuje, pro mnohé podniky by toto řešení znamenalo velké zjednodušení práce.