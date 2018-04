IBM naplno vstupuje do světa mobilů

„Velká modrá“, jak je také počítačový kolos IBM nazýván, dospěla k rozhodnutí, které výrazně ovlivní jeho další výrobu a zároveň usnadní lidem přístup k jejich osobním počítačům. IBM totiž došlo k rozhodnutí, že dostat se k datům na svém počítači, případně k nastavení sítě, je třeba odevšad, a proto do všech výrobků nové vývojové řady přímo implementuje moduly pro bezdrátovou komunikaci. Díky tomu budou moci správci sítě měnit nastavení na serverech přímo ze svého smartphonu nebo PDA a všichni obyčejní uživatelé se odkudkoliv dostanou do databází, e-mailů atd. Technologií pro bezdrátovou komunikaci vybavuje „Velkou modrou“ americká firma Lucent.

K tomuto razantnímu vstupu do světa mobilních telefonů se nerozhodlo jen IBM, podobné plány oznámily i další velké firmy, Compaq a Dell, ale žádná z nich se do věci nevložila v takovém rozsahu. IBM chce nyní komunikačními moduly vybavovat všechny své počítače do kapsy, notebooky, stolní počítače a dokonce i servery. Pochopitelně, aby takové vybavení k něčemu bylo, součástí nabídky bude i specializovaný software jako například eServer Wireless Remote Manager. Ten umožní po instalaci na server a smartphone či PDA díky obyčejnému internetovému prohlížeči monitorovat stav systému a případně do něj vstupovat a upravovat ho. Software xServer je naproti tomu určen spíše pro uživatele, kterým usnadní přístup do databází a dalších firemních dokumentů. K tomu je využit nejen internetový prohlížeč, ale také e-mail, SMS nebo pager.

Pochopitelně je třeba dořešit ještě několik částí celého projektu. Někteří odborníci se například obávají, že při použití této komunikace je nedostatečně vyřešené zabezpečení přenášených dat. Nemalým problémem je také odstínění mobilních modulů tak, aby nedocházelo k interferencím jak v rámci počítače, tak mezi nejrůznějšími zařízeními v okolí. Přesto však nikdo nepochybuje o tom, že pokud firma IBM své předsevzetí splní, bude to znamenat hodně nejen pro ni, ale i pro svět bezdrátové komunikace. Spojení světa informačních technologií a mobilních telefonů tak zajde ještě dál, než jak tomu bylo doposud. Smartphone, jako ukázkový příklad tohoto propojení, bude pak jen součástí mnohem většího systému.