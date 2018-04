IBM chystá Workpady založené na nových Palmech

wFirma IBM se zatím sama do výroby PDA postavených na PalmOS nepustila, přesto jsou její WorkPady v oboru docela známé. WorkPad c3 je totiž vyráběn přímo firmou Palm a je pouze přebarven do barev IBM. Až na černou barvu a modré logo IBM je WorkPad c3 zcela totožný s Palmem Vx. Odlišnosti přicházejí teprve u přibaleného softwaru, který IBM dodává v trochu jiné sestavě, především ale s programem EasySync pro synchronizaci s Lotus Notes. K Palmu Vx si podobný program pro synchronizaci s Notes musíte dokoupit.

Spolu s postupným zastaráváním modelové řady Vx a s objevením se nových modelů Palmů je zajímavá otázka, zda IBM bude ve WorkPadech pokračovat. Podle posledních informací by se krátce po Palmu m105 měl na trhu objevit i WorkPad od IBM založený na tomto modelu a také Palm m505 by měl mít svého bratříčka v barvách IBM.

Proč se tato zařízení vůbec prodávají, když jsou naprosto stejná jako jejich Palm předobrazy? A proč by mohla být zajímavá právě pro nás? Především: IBM řadou WorkPad doplňuje vizi svých řešení firemní komunikace, tedy servery IBM, Lotus Notes a další soft od IBM, počítače IBM a synchronizace s kapesní mrškou od IBM. To je ostatně důvod, proč IBM používalo pouze řadu V a ne řadu III pro svoje WorkPady – potřebovalo zařízení určené manažerům.

Proč by IBM WorkPady mohly být zajímavé právě pro vás? Inu, hlavně proto, že stojí v České republice významně méně než jim odpovídající Palmy. Rozdíl v ceně Palmu Vx a IBM WorkPadu c3 je zhruba 2 000 Kč, přitom WorkPad nabízí více softwaru v ceně.

Jaký je důvod nižší ceny WorkPadů? Občas se objevují fámy, že je to jejich ořezaností oproti Palm Vx – mají mít pomalejší procesor a má se šetřit i na bateriích. Není to pravda – Palm Vx i IBM WorkPad c3 jsou totožné stroje, pouze v jiné barvě. Stejně se chce IBM chovat i k dalším WorkPadům – budou to Palmy vyrobené dokonce v továrnách Palmu, pouze s designem IBM.

Hlavní důvod nižší ceny je v obchodní politice IBM a Palmu. IBM WorkPady odebírá od Palmu ve velkém množství a v USA nepředstavuje pro Palm velkou hrozbu svým zaměřením na firemní klientelu. Ve spořivé České republice je tomu jinak a WorkPady se vesele prodávají, je jich tu jen o něco méně než Palm Vx, a to hlavně díky tomu, že se začaly prodávat později. Oficiální cena WorkPadu c3 v USA je 314 USD, zatímco 349 USD je oficiální cena Palmu Vx. Navíc IBM je v České republice podstatně silnější než Palm a jeho distributoři se snáze dostanou k lepším odběratelským podmínkám.

V každém případě se lze jen těšit, až IBM představí svoji cenu za nové WorkPady. Ty sice přijdou zhruba o měsíc později než jejich Palm bráškové, kvůli ceně se ale mnoha lidem vyplatí si počkat…