iBluetooth: bezdrátový přenos souborů pro Apple iPhone se blíží

Ačkoli Apple chrlí nové verze FW pro své mobilní telefony s neobvyklou kadencí, častokrát jde jen o kosmetická vylepšení, kterých si uživatel nemusí ani všimnout.

Na skutečná vylepšení v podobě integrace užitečných funkcí ale výrobce zřejmě trochu úmyslně zapomíná. Ano, máme na mysli třeba onu stále opomíjenou funkci copy/paste nebo rozšíření funkčnosti bluetooth modulu. Zatímco textovou schránku poměrně dobře supluje aplikace Clippy Beta, distribuovaná na Cydii, vylepšení BT modulu bylo zatím v nedohlednu.

I to by se mohlo v nejbližších dnech či týdnech změnit příchodem aplikace iBluetooth od týmu MeDevil. Funkčnost aplikace je dobře vidět na přiloženém videu, jehož první část zachycuje přenos souborů mezi Apple iPhonem a stolním počítačem téže značky. V druhé části pak vidíme transfer několika obrázků mezi iPhonem a telefonem Sony Ericcson K550i, a to v obou směrech.

iBluetooth v praxi:

Přenos v obou případech probíhá zcela bez problému, což je pro uživatele, kterým blokovaná funkce přenosu souborů vadí, velice dobrá zpráva. Aplikace by se měla brzy objevit v úložišti iSpazio na Cydii. Jakmile se tak stane, přineseme vám na tento nástroj podrobnější pohled.