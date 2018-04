iBIZ: chcete lepší Palm?

SDIO FM rádio

O rádiu připravovaném firmou iBIZ jsme vás již předběžně informovali, firma nyní zveřejnila první oficiální parametry a obrázky. iBIZ už prodává CF rádio a nyní připojil SD rádio, které běží v mutitaskingovém režimu na pozadí, takže při jeho poslechu můžete s PDA pracovat běžným způsobem.

Software umožní nastavit až osmnáct stanic, má funkci vyhledávání i regulaci hlasitosti.

2-in-1 Go Card reader

Jestli řešíte problém, kam takové SD rádio vlastně zastrčit, když používáte SD slot jako přídavnou paměť, či slot vůbec nemáte (Palm V), má pro vás iBIZ další dobrou nabídku - je jí tato přídavná čtečka SD/MMC karet, která představuje přídavný SD/MMC slot do handheldů řady m500, i705 a Tungsten, či jej "zřídí " v řadě Palm V. Zařízení zacvaknete do sériového portu handheldu, pro Palmy V zahrnuje i nezbytný driver pro podporu karet.

4-in-1 reader

I toto zařízení jsme již zmínili v našich reportážích z letošního CES. Jde o skutečně univerzální zařízení zahrnující kožený obal na PDA a čtečka karet několika formátů. Je použitelné pro Palmy série m500, i705 a Tungsten T a po jejich instalaci v obalu můžete "číst" karty dalších formátů, jako třeba SmartMedia, či Memory Sticky. Pouzdro zahrnuje i přihrádky na karty a USB kabel, který vám umožní synchronizaci bez nutnosti vytahovat PDA z pouzdra.

Z 7-in-1 reader

Pro opravdu náročné zákazníky nabídne iBIZ i univerzální čtečku mnoha formátů určenou k připojení k PC. Novinkou je ale i to, že zařízení lze připojit rovněž přímo do Palmu a využívat jej jako externí čtečku paměťových karet. Čtečka má čtyři sloty pro Compact Flash I i II, Secure Digital, MMC, Memory Stick, Smart Media a IBM microdrive.

Secure Digital camera

Fotoaparátů pro SD slot je již na trhu několik, tento zvládne rozlišení 640x480 pixelů a kompresní JPG formát, který lze ukládat přímo do paměti handheldu.

Firma iBIZ zatím neuvedla cenu ani datum zahájení prodeje, tyto údaje se ale očekávají velmi brzy a budeme vás o nich rádi informovat.