Iambic se stahuje z kanceláří...

Když se řekne Iambic, většina lidí si asi připomene diář Agendus (dříve Action Names Datebook). Ten je na světě již od roku 1994 a patří k nejprodávanějším PIM programům na handheldech vůbec. Kalifornská firma Iambic nedávno dokončil jeho sedmou verzi, vytvořil verzi pro SymbianOS a v rychlém rozvoji je i desktopová aplikace Agendus for Windows. Agendus ve verzi Pro je rovněž propojen s emailovým programem IambicMail, který byl ale v posledních letech předstižen schopnějšími mailery VersaMail a SnapperMail.

Paradoxně si na svém nejlepším produktu v roce 2002 Iambic trošku zbytečně zkazil renomé, když si zaregistroval domény pod názvem konkurenčního produktu DateBk. Dodnes jej tento krok zřejmě mrzí...

Dalšími úspěšnými programy Iambicu jsou produkty pro sledování času a výdajů - AllTime a TimeReporter, které patří rovněž ke špičce ve své kategorii. Z podobného soudku byl i Expense Director na evidenci výdajů, ten ale Iambic stáhl v roce 2002 ze své nabídky.

Známý je i program pro prodejce SalesWarrior, jenž nedávno autoři upravili i pro nové handheldy s vyšším rozlišením. Nelze nezmínit i zajímavý exkurz do světa PalmOS her s velmi úspěšným arkanoidem Ababall.

Prokletí kanceláře...

Na poli kancelářských programů Iambic ale už tak úspěšný nebyl. Začal dobře, když v roce 1999 koupil od StartFort freewarový jednoduchý spreadsheet TinySheet a začal jej ihned zdokonalovat (a taky zpoplatňovat, jak je u této firmy zvykem). TinySheet se ihned chytil a vytvořil konkurenci do té doby kralujícím QuickSheetu a MiniCalcu (kdysi slibný freewarový Abacus se již v tomto období nevyvíjel). I dnes patří TinySheet u Iambicu k nejprodávanějším programům.

V létě 2001 firma pochopila, že úspěšnému prodeji spreadsheetu by mohla pomoci i nabídka textového editoru a prodej celého kancelářského balíčku. Začala její kalvárie s DOC programy, do kterých firma nalila velké peníze, a to zcela bez úspěchu. Po nepříliš zdařilém Iambic Readeru a DocVis následovala na jaře 2001 akvizice tehdy velmi očekávaného MegaDocu. Ta ale nepřinesla nic pozitivního a Iambic se souběžně pustil do vývoje vlastního DOC editoru. Jmenoval se FastWriter a představen byl na podzim 2001. S ním ale Iambic velkou díru do světa taky neudělal a skutečným soupeřem silné trojky DocToGo - QuickWord - WordSmith se nikdy nestal.

Firma stáhla 12.ledna FastWriter ze své nabídky a nahradila ho nabídkou produktu QuickWord. Spolu s ním zmizela z nabídky i celá kancelář IambicOffice, kterou nahradil QuickOffice. Zůstal jen TinySheet.

Stávajícím zákazníkům bude poskytována podpora do června 2004 a do 8.února mají majitelé IambicOffice možnost upradovat na QuickOffice za sníženou cenu19,95 USD.

Finance? Taky špatně....

Před třemi měsíci ukončila firma Iambic vývoj a prodej kdysi velmi slibného správce osobních finanční AllMoney. Ten debutoval na konci devadesátých let na trhu PalmOS s nabídkou intuitivní práce podepřenou jednoduchým systémem, ikonami u účtů i kategorií, integrovanou klávesničkou k rychlému vkládání čísel. Apod..

AllMoney je určitě škoda, kdyby se rozvíjel, měl by šanci i dnes v našlapané kategorii finančních správců uspět.

Firma jej ve své nabídce nahradila produktem Ultrasoft Money. Ten je vynikající (obzvlášť ve spolupráci s MS Money), jeho vývoj je ale velmi pomalý...

Neúspěšné byly i pokusy Iambic s PocketPC software - hra ExitNights se nechytila a TimeReporter s Expense Director pro PocketPC Iambic nedokončil (tyto pokusy si můžete stáhnout ze stránek firmy).

Firma Iambic letos oslaví 10 let své existence (začala s ActionNames pro Newtony), což je výročí, které je v bouřlivém světě PDA velmi vzácné. Za těchto 10 let dala na trh řadu vynikajících programů a nám nezbývá než se těšit na další....