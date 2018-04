IA Phone Manager 1.3 - špičkový SMS manager pro Pocket PC

Kolekci špičkových programů společnosti IA Style, jako je IA Album, IA Presenter, IA Capture či balíku IA Style PowerMedia Suite, nově rozšiřuje IA Phone Manager s cenou 20 USD, výkonný software pro posílání/příjem SMS zpráv a další služby spojené s využíváním mobilního telefonu. IA Phone Manager podporuje slušnou řádku GSM telefonů, které jsou vybaveny infraportem nebo Bluetooth komunikačním rozhraním, oficiálně certifikovány jsou mobilní telefony Nokia 6210, 6310, 7110, 8210, 8250, 8290, 8310, 8855, 8890, Nokia CardPhone, Motorola P7689, LF2000i, L2000, Ericsson R320sc, R520m, T28sc + DI28, T39m, T39mc, T68, T68i, Siemens S25 Series, S35 Series a S45 Series, z dalších značek pak například Samsung A300 a kompatibilní telefony.



IA Phone Manager je určen pro všechna Pocket PC 2000/Pocket PC 2002, vyžaduje cca 600 KB paměti, funguje s procesory MIPS, SH3 a StrongARM a díky své poměrně nízké ceně 20 USD je dostupný pro každého uživatele Pocket PC.

























IA Phone Manager podporuje jak klasickou full, tak i rychlou synchronizaci položek v telefonním seznamu na SIM kartě i údajů uložených v paměti mobilního telefonu (dokumentace ale bohužel neuvádí, zda jsou podporovány i rozšířené seznamy u GSM telefonů Nokia, Ericsson a dalších, jako to umí PhoneMan v případě GSM telefonů Nokia 6210 a 7110), příjem a posílání SMS zpráv je pak podporováno až do délky 459 znaků včetně možnosti výběru z několika kódování. Databázi kontaktů můžete samozřejmě také exportovat nebo importovat z aplikace Contacts, přímé vytáčení čísel je pak lahůdkou na Pocket PC přístrojích vybavených externím či interním GSM modulem. Díky možnosti kdykoliv zkopírovat celou SIM kartu nebo interní paměť telefonu do paměti Pocket PC si můžete velmi rychle zkopírovat celý telefonní seznam na jinou SIM kartu, mimo připojení přes IrDA port a Bluetooth rozhraní podporuje navíc IA Phone Manager i klasický sériový port.