I ženy to mají rády stylové a nadupané – recenze Nokie 7390

Ženy toužící po stylovém a zároveň špičkově vybaveném telefonu nemají v současné nabídce výrobců příliš velký výběr. Teprve Nokia spojila ve svých nových modelech z L’Amour Collection solidní výbavu a stylový, na vkus žen zaměřený vzhled. U Nokie 7390 to došlo dokonce tak daleko, že dnes na trhu nenajdeme vybavenější Nokii bez operačního systému.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Nokia 7390 a její další kolegyně z kolekce L'Amour, modely 7360 a 7373.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Špičkově vybavený stylový telefon. Jeden z nejvybavenějších přístrojů bez operačního systému.

Stylová Nokia 7390 je tak paradoxně vlajkovou lodí klasických telefonů výrobce. Přitom v minulosti jsme většinou vlajkovou loď hledali mezi manažerskými telefony. Výbava je natolik obsáhlá, že se dokonce jedná o jeden z nejvybavenějších telefonů bez operačního systému vůbec.

Vzhled a konstrukce – dámské véčko

Nokia 7390 je vlastně prvním véčkem v kolekci L’Amour. Výrobce jej dodává ve dvou barevných provedeních. Kombinace perleťové bílé s růžovou je vyloženě dámská, námi zkoušené černo hnědé provedení bývá někdy vydáváno za alternativu vhodnou i pro muže. My se ale domníváme, že ani tato varianta není důstojným módním doplňkem muže. Spíše máme za to, že zatímco růžovou verzi zvolí ženy a slečny se sklony k extravaganci, černo hnědá verze se bude líbit konzervativněji založeným dámám.

Naši domněnku podporují i reakce okolí. Mužům se většinou mobil nelíbí, zato ženy z něj bývají nadšené. Náš osobní názor je, že véčko jde proti dnešnímu trendu designově čistých telefonů. Nokia 7390 má na sobě velké množství prvků, které mají přilákat pozornost.

V zavřeném stavu nejvíce upoutá rámeček okolo vnějšího displeje. Ten má téměř měděnou barvu a je vyzdoben do něj vybroušenými ornamenty. Tento rámeček od samotného krycího sklíčka displeje dělí ještě stříbrná, měděná a opět stříbrná linka. Vnější displej je poměrně rozměrný, podrobněji o něm ale až později. Pod displejem se nachází trojice tlačítek, kterými lze v zavřeném stavu ovládat některé funkce telefonu.

Zbytek čelní plochy je černý, ale opět je jeho jednolitost narušena prolisem. Při čelním pohledu rovněž ihned zaujme vyšívaná cedulka na levé straně odklápěcího panelu. Ta je typickým znakem edice L’Amour. O jejím smyslu není pochyb, jedná se prostě o stylový doplněk. Ovšem jak moc stylový a jak dlouho tak zůstane, je otázkou. Zhruba po týdnu používání se totiž začala cedulka třepit. Až budete telefon jednou vytahovat z kapsy, třeba se dočkáte originálního výstupu, kdy za telefonem budete tahat nitě.

Boční pohled na telefon odhalí černo-stříbrně-hnědou barevnou kombinaci. Stříbrnou barvu sem přináší tenký pásek, který z boků pokračuje na vrchní stranu telefonu. V tomto pásku je na levém boku zasazen infraport, vypínací tlačítko a konektor pro nabíjení. Vpravo nalezneme spoušť fotoaparátu a trochu netradičně i klávesy pro regulaci hlasitosti. Všechna tlačítka mají hnědou barvu. Na vrchní straně pak vidíme datový konektor formátu miniUSB a miniJack konektor pro sluchátka. V rohu vedle usb konektoru je otvor pro provlečení poutka. Jedno v podobě stříbrného řetízku naleznete v balení.

Také se zde nachází posuvník, který slouží k odjištění zadního krytu baterie. Divíme se, že tento nemá pro změnu stříbrnou barvu. Kryt tvoří téměř celou plochu zadní části a má hnědou barvu. I tady pokračuje snaha zaujmout, takže velkou část plochy krytu zabírá kůže (pravděpodobně imitace). V oválném stříbrném rámečku pak najdeme čočku vestavěného fotoaparátu a přisvětlovací diodu.

Po otevření véčka se opět dočkáme trojbarevné kombinace. Tentokrát má stříbrná trochu více prostoru, když tvoří orámování displeje a klávesnice. Klávesnice má barvu hnědou a funkční a numerická část, jsou opět stříbrně odděleny. Nad displejem, přesně na rozhraní stříbrného rámečku a zbylé černé plochy, nalezneme čočku fotoaparátu pro videohovory.

Z konstrukčního hlediska je Nokia 7390 povedený telefon, nikde nic nevrže, neskřípe, nenalezneme zde žádnou vůli. Konkurence však dovede obzvláště u stylových telefonů využít kvalitnější materiály.

Nokia 7390 není žádný drobeček, rozměry 90 x 47 x 19 mm jsou lehce nadprůměrné, stejně tak hmotnost 115 gramů. Vzhledem k výbavě telefonu se ale tyto parametry dají tolerovat. Navíc telefon v kapse rozhodně nepřekáží, v kabelce bude alespoň snáze k nalezení.

Displeje a ovládání – téměř bez chybičky

O vnějším displeji jsme se již krátce zmínili. Je poměrně rozměrný, má rozlišení 160 x 128 pixelů a dovede zobrazit 262 000 barev. Jediným drobným nedostatkem je trochu vybledlé barevné podání. Pokud je displej zhasnutý, lze na něm celkem snadno přečíst aktuální čas, horší už to je s datem, které je napsané maličkatým fontem. Skrze vnější displej jde ovládat vestavěný mp3 přehrávač, rádio, nebo fotoaparát. I vnější displej tak může sloužit jako hledáček.

Hlavní displej nabízí špičkové parametry. Je aktivní, opět umí zobrazit 262 000 barev a má rozlišení 320 x 240 obrazových bodů. Papírově se tedy jedná o jeden z nejlepších displejů, jaké můžete v mobilním telefonu mít. Jenže v reálu už tak skvěle nepůsobí, při přímém porovnání například s displeji Samsungu o stejném rozlišení se zdá displej Nokie opět trochu pobledlý. Způsobeno je to ovšem tím, že senzor intenzity osvětlení reguluje i podsvícení displeje. To sice šetří baterii, ale uvítali bychom možnost nastavit intenzitu i ručně.

Ovládání u Nokie snad představovat nemusíme. 7390 samozřejmě používá poslední špičkovou evoluci platformy Series 40, takže ovládání telefonu je naprosto shodné třeba s manažerskými modely 6233 nebo 6280. Nechybí tedy možnost zobrazit si na pohotovostním displeji aktivní pohotovostní režim nebo naopak ikonovou nápovědu, která prozradí, jaké funkce jsou přiřazeny k jednotlivým směrům navigační klávesy.

Ke klávesnici samotné nemáme naprosto žádné výhrady. Jednotlivé klávesy jsou dostatečně veliké, mají krátký a přesný stisk. To platí i pro klávesy ovládací, zde navigační klávesa trochu vystupuje nad povrch, což usnadňuje orientaci. Potvrzovací střed je rovněž dostatečně veliký.

Baterie – čistý průměr

Baterie Nokie 7390 má neznámou kapacitu, jisté však je, že telefonu zajišťuje zcela průměrnou výdrž na jedno nabití. Nabíječku budete muset hledat zhruba jednou za tři dny. Během této doby se nemusíte nijak zásadně omezovat v používání všech funkcí telefonu. My telefon nevypínáme na noc a každý den jsme s ním provedli několik hovorů. Jasné však je, že například intenzivní využívání mp3 přehrávače výdrž značně zkracuje, během našeho běžného třídenního cyklu jsme jej ale vždy využili asi na 30 minut denně.

Telefonování a zprávy – umíme i videohovory

Nokia 7390 podporuje GSM pásma 900/1800/1900 MHz, cizí jí nejsou ani sítě UMTS. Díky videokameře vestavěné nad displejem si s tímto telefonem můžete užít i videohovory. S touto funkcí přitom Nokia u ostatních telefonů poměrně šetří a 3G sítě využívá spíše k datovým přenosům.

Adresář telefonu má obligátní kapacitu 1000 záznamů. Ty samozřejmě mohou být vícepoložkové. Možnosti jsou poměrně rozsáhlé, nechybí ani oblíbené narozeniny, Nokia 7390 je však nedovede promítnout do kalendáře. Zvolit se dá, zda se mají záznamy řadit podle příjmení nebo křestního jména, na výběr jsou dvě velikosti písma a tři druhy zobrazení kontaktů (jenom jméno, jméno s číslem, jméno s obrázkem).

Nechybí pochopitelně ani možnost řazení kontaktů do skupin a vyzváněcí profily, které mohou být i dočasné. Pomocí profilů a skupin se dají hovory filtrovat, i na tohle jsme u Nokia zvyklí. Jednotlivé profily mají rovněž velmi bohaté nastavení vyzvánění a ostatních zvuků. Podpora mp3, jako tónu pro oznámení hovoru, je rovněž samozřejmá.

Textové zprávy se na Nokii 7390 píší dobře díky kvalitní klávesnici. Zvláštností Nokie je, že příjemce zprávy si v editoru můžete vybrat ještě předtím, než začnete psát samotnou zprávu. Pokud tak neučiníte, editor vám tuto možnost nabídne klasicky poté, co zmáčknete tlačítko odeslat. Zprávy píše telefon s diakritikou, ale kdesi hluboko v menu nastavení zpráv se dá zvolit, že ji má před odesláním ořezat. Musíte si ovšem všimnout položky podpora znaků a vybrat možnost „Základní“.

Nokia 7390 si pochopitelně poradí i s MMS zprávami i s emaily. Telefon nabízí několik přednastavených účtů nejznámějších emailových serverů, u nás je poměrně populární třeba Gmail, nebo Yahoo. Pro tyto účty stačí doplnit jen část adresy před zavináčem a uživatelské heslo. U ostatních účtů budete muset provést celé nastavení ručně.

Organizace a data – kabel je asi moc drahý

Datové schopnosti 7390 se odvíjejí od těch telefonních. Kromě GPRS telefon podporuje i EDGE a k datovým přenosům lze pochopitelně využít i sítě UMTS. Nadstavba HSDPA však chybí. Podporu HSCSD dnes již využije asi málokdo, ale i tuto technologii Nokia zvládá. Pro prohlížení webu využijete vestavěný prohlížeč WAP 2.0/xHTML.

S okolím se telefon spojí pomocí infraportu, bluetooth. K počítači pak telefon můžete připojit ještě miniUSB kabelem. To je velmi chvályhodný přístup. Méně chvályhodný je ovšem fakt, že kabel nenajdete v balení s telefonem. U telefonu za zhruba 12 tisíc korun to považujeme za poněkud podivné, jako kdyby si dělal výrobce ze zákazníků blázny a říkal: „Kupte si náš drahý telefon a až jej přinesete domů, rozbalte krabici a skočte si do obchodu ještě pro USB kabel za 50 korun.“

Stejně tak v balení není obsaženo CD s případným obslužným softwarem. Program Nokia PC Suite si tak budete muset stáhnout ze stránek výrobce. Víme, jedná se především o stylový telefon, ale předpokládá snad Nokia, že takto vybavený přístroj nebudou chtít zákazníci (a zákaznice) synchronizovat s počítačem? Po dodatečném získání těchto komponent pak telefon umožňuje kompletní synchronizaci.

To znamená, že z vašeho Outlooku se přenesou data do kalendáře i poznámek, stranou nezůstanou ani úkoly. Všechny tyto funkce 7390 pochopitelně ovládá. K tomu telefon přidává budík (lze vybrat dny opakování), minutku, stopky a poměrně pokročilou kalkulačku, která si poradí i s goniometrickými funkcemi či odmocninami. Kalkulačka má i paměť. Stále se však nenaučila priority operací a tak si průběh výpočtu budete muset promyslet.

Uvnitř kalkulačky je schován i převodník měn, dovede ale převádět jen mezi dvěma měnami, které si předem nastavíte. Chová se tak podobně jako Motorola Razr. Mezi javovými aplikacemi nalezneme ještě převodník velikostí a světový čas. Telefonu nechybí ani hlasové poznámky.

Zábava a multimédia – 3 megapixely a autofokus

Multimédia jsou velikým lákadlem Nokie 7390. Tak předně, v balení s telefonem naleznete 128 MB microSD kartu. Slot pro karty je umístěn pod zadním krytem, ale dají se vyměňovat i za chodu. Její kapacitu využijete třeba pro ukládání mp3 skladeb. Jejich zvuk si pak můžete vychutnat skrze dodávaná sluchátka. Ta mají mini-jack konektor, vzhledem k velikosti telefonu je to ovšem pochopitelné.

Sluchátka jsou poměrně solidní, ačkoli kvalit nejlepších dodávaných kusů k Sony Ericssonům nedosahují. Jejich největším problémem je ovšem fakt, že samotné pecky jsou poměrně veliké, což nemusí vyhovovat všem, obzvláště v cílové skupině žen.

Celková konstrukce sluchátek je velmi kvalitní. Kabel je místo plastovou bužírkou kryt textilním materiálem, na kabelu cestou samozřejmě najdeme mikrofon s tlačítkem pro přijetí hovoru. Velmi chytrým prvkem je textilní pásek, který spojuje levé a pravé sluchátko.

Ten si dáte za krk a sluchátka popotáhnete očky v pásku na patřičnou délku. Tak se vám kabely nemotají kolem celé hlavy. V hudební oblasti ještě nesmíme zapomenout na vestavěné rádio.

Druhým velikým multimediálním lákadlem je vestavěný fotoaparát. Ten má rozlišení 3mpx, tedy takové, s jakým jsme se dosud u Nokie setkávali pouze v chytrých telefonech. Dokonce disponuje i autofocusem a přisvětlovací diodou.

Poněkud krkolomnější je jeho ovládání. V zavřeném stavu se s telefonem fotí naležato, jako s klasickým fotoaparátem. Vnější displej je poměrně malým hledáčkem, ale může být dostačující. Ovládání se děje pomocí třech tlačítek vedle displeje, horním fotoaparát opustíte, prostředním vstoupíte do menu, spodním přepínáte režimy blesku. To vše poměrně pohodlně.

Při focení otevřeným telefonem se však fotí na výšku. To trochu znesnadňuje přístup ke spoušti. K pořízení snímku můžete sice použít i potvrzovací střed navigační klávesy, ale přijdete tak o možnost zaostření. Navíc v tomto režimu musíte chování blesku volit v menu, stejně jako ostatní z poměrně mnoha možností nastavení.

Fotoaparát neumí kompenzaci expozice. Další nepříjemností je, že při volbě „ukončit náhled ručně“ nelze začít kompozici dalšího snímku prostým namáčknutím spouště. Musíte k tomu použít kontextovou klávesu.

I samotná obrazová kvalita snímků řadí tento fotoaparát na samé dno své třídy. Může za to také fakt, že již při lehce zhoršených světelných podmínkách nastavuje fotoaparát velmi dlouhé expoziční časy, takže je těžké dosáhnout ostrého snímku. Snímky jsou navíc značně zašuměné.

Většinu fotoaparátů z 2mpx třídy však nakonec 7390 předčí. Nestačí tedy opravdu jen na své třímegové soupeře. Fotoaparát umí natáčet i video v rozlišení 640 x 480 bodů, tedy podobně jako některé manažerské Nokie. Zde již telefon patři k naprosté špičce.

Posledním zábavním prvkem telefonu je podpora Javy. Na rozměrném displeji s vysokým rozlišením jsou hry opravdovou zábavou. Nokia si je toho vědoma a tak ve standardu nacházíme hned tři hry. Hlavním trhákem je graficky i zvukově atraktivní Rally 3D, potěší jistě i Snake III a Sudoku, které je česky a vyvedené ve formátu Flash.

Shrnutí – stylová špička s pár kaňkami